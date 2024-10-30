Что грозит мужчинам, которые не стали на воинский учет

Стать на учет в новом ТЦК нужно в течение недели

В Украине мужчины призывного возраста должны стоять на воинском учете. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность.

Граждане, которые не стали на учет в установленный срок или вообще избегали постановки на учет, могут получить штраф. Кодекс Украины об административных правонарушениях, а именно статья 210 определяет размер наказания.

Штрафы колеблются в пределах:

в мирное время – от 3,4 до 5,1 тысячи грн;

в особый период (в том числе военное положение) – от 17 до 25,5 тысячи грн.

Отметим, если гражданин решил сменить место жительства, он обязан не ранее чем за три дня до выбытия сняться с указанного учета и в семидневный срок стать на воинский учет в другом ТЦК по новому месту жительства. Для постановки на военный учет нужно лично прибыть в военкомат.

Ответственность за нарушение закона об обороне и мобилизации – по статье 210-1 КУоАП за нарушение законодательства об обороне, мобилизации и мобилизационной подготовке карается:

в мирное время — штрафом от 5,1 до 8,5 тысячи гривен;

в особый период (во время военного положения) — штрафом от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Военнообязанный мужчина должен явиться в ТЦК, если он:

не имеет права на отсрочку;

прошел военно-врачебную комиссию;

был признан годным к службе;

получил "боевую повестку".

Если мужчина не явился в ТЦК по "боевой повестке", он может быть приговорен к лишению свободы сроком от 3 до 5 лет. Наказание может быть заменено испытательным сроком, продолжительность которого устанавливается судом, чаще всего от одного до двух лет, но в некоторых случаях от 1 до 3 лет.

Напоминаем, что для постановки на учет в военкомате гражданин должен предоставить:

документ, удостоверяющий личность. Обычно это паспорт гражданина Украины;

гражданина Украины; индивидуальный налоговый номер, то есть РНОКПП;

то есть РНОКПП; военно-учетные документы (если он есть). К этому списку документов можно отнести военный билет или удостоверение о приписке;

или свидетельство о рождении;

документы о текущем семейном положении и наличии детей. Если гражданин зарегистрировал официальный брак и имеет детей, то для его взятия на военный учет может потребоваться копия свидетельства о браке и копия свидетельства о рождении детей;

Если гражданин зарегистрировал официальный брак и имеет детей, то для его взятия на военный учет может потребоваться копия свидетельства о браке и копия свидетельства о рождении детей; документы по образованию. Они необходимы для понимания, какой уровень образования есть у гражданина (например, общее среднее образование — лицо закончило общеобразовательное учебное заведение I-III степеней, высшее образование — получение образовательной степени бакалавр или магистр).

Также вместе с документами нужно подать автобиографию и 2 фотографии 3x4.

Если гражданин состоит на учете внутри перемещенных лиц, ему понадобится справка ВПЛ.

Ранее "Телеграф" писал, как встать на воинский учет дистанционно. Определенная категория мужчин может не обращаться лично в ТЦК.