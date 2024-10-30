Что грозит мужчинам, которые не стали на воинский учет
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Стать на учет в новом ТЦК нужно в течение недели
В Украине мужчины призывного возраста должны стоять на воинском учете. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность.
Граждане, которые не стали на учет в установленный срок или вообще избегали постановки на учет, могут получить штраф. Кодекс Украины об административных правонарушениях, а именно статья 210 определяет размер наказания.
Штрафы колеблются в пределах:
- в мирное время – от 3,4 до 5,1 тысячи грн;
- в особый период (в том числе военное положение) – от 17 до 25,5 тысячи грн.
Отметим, если гражданин решил сменить место жительства, он обязан не ранее чем за три дня до выбытия сняться с указанного учета и в семидневный срок стать на воинский учет в другом ТЦК по новому месту жительства. Для постановки на военный учет нужно лично прибыть в военкомат.
Ответственность за нарушение закона об обороне и мобилизации – по статье 210-1 КУоАП за нарушение законодательства об обороне, мобилизации и мобилизационной подготовке карается:
- в мирное время — штрафом от 5,1 до 8,5 тысячи гривен;
- в особый период (во время военного положения) — штрафом от 17 до 25,5 тысячи гривен.
Военнообязанный мужчина должен явиться в ТЦК, если он:
- не имеет права на отсрочку;
- прошел военно-врачебную комиссию;
- был признан годным к службе;
- получил "боевую повестку".
Если мужчина не явился в ТЦК по "боевой повестке", он может быть приговорен к лишению свободы сроком от 3 до 5 лет. Наказание может быть заменено испытательным сроком, продолжительность которого устанавливается судом, чаще всего от одного до двух лет, но в некоторых случаях от 1 до 3 лет.
Напоминаем, что для постановки на учет в военкомате гражданин должен предоставить:
- документ, удостоверяющий личность. Обычно это паспорт гражданина Украины;
- индивидуальный налоговый номер, то есть РНОКПП;
- военно-учетные документы (если он есть). К этому списку документов можно отнести военный билет или удостоверение о приписке;
- свидетельство о рождении;
- документы о текущем семейном положении и наличии детей. Если гражданин зарегистрировал официальный брак и имеет детей, то для его взятия на военный учет может потребоваться копия свидетельства о браке и копия свидетельства о рождении детей;
- документы по образованию. Они необходимы для понимания, какой уровень образования есть у гражданина (например, общее среднее образование — лицо закончило общеобразовательное учебное заведение I-III степеней, высшее образование — получение образовательной степени бакалавр или магистр).
Также вместе с документами нужно подать автобиографию и 2 фотографии 3x4.
Если гражданин состоит на учете внутри перемещенных лиц, ему понадобится справка ВПЛ.
Ранее "Телеграф" писал, как встать на воинский учет дистанционно. Определенная категория мужчин может не обращаться лично в ТЦК.