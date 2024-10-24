Які потрібні документи, щоб стати на військовий облік

Для ВПО будуть потрібні додаткові довідки

В Україні військовозобов'язані громадяни повинні стояти на військовому обліку в ТЦК та СП. Щоб стати на облік, потрібно підготувати певний пакет документів.

Про це розповіла адвокатка Юлія Данілова. За її словами, до військкомату потрібно подати автобіографію та 2 фотокартки 3x4.

Юристка зазначає, якщо громадянин перебуває на обліку внутрішньо переміщених осіб, йому знадобиться довідка ВПО.

Для постановки на облік громадянин має надати:

документ, що посвідчує особу. Зазвичай це паспорт громадянина України;

громадянина України; індивідуальний податковий номер, тобто РНОКПП;

тобто РНОКПП; військово-облікові документи (якщо він є). До цього переліку документів можна віднести військовий квиток або посвідчення про приписку;

або свідоцтво про народження;

документи про поточний сімейний стан та наявність дітей. Якщо громадянин зареєстрував офіційний шлюб та має дітей, то для його взяття на військовий облік може знадобиться копія свідоцтва про шлюб та копія свідоцтва про народження дітей тощо;

Якщо громадянин зареєстрував офіційний шлюб та має дітей, то для його взяття на військовий облік може знадобиться копія свідоцтва про шлюб та копія свідоцтва про народження дітей тощо; документи про освіту. Як пояснює юристка, вони необхідні для розуміння, який рівень освіти має громадянин (наприклад, загальна середня освіта — особа закінчила загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів, вища освіта — отримання освітнього ступеня бакалавр чи магістр).

Зазначимо, що після переїзду призовники та військовозобов’язані повинні стати на військовий облік за новою адресою. Це вони мають зробити протягом 7 днів, щоб уникнути штрафу за порушення правил військового обліку.

Відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, таке порушення тягне за собою накладення штрафу, а саме від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Нагадуємо, нещодавно Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє автоматично оновлювати дані про призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Тепер дані хлопців віком від 16 до 25 років під час оформлення паспорта автоматично вноситимуть до військового реєстру "Оберіг".

Тобто, молоді люди віком від 17 до 25 років зможуть ставати на облік без необхідності відвідування військкомату і проходження військово-лікарської комісії.

Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном. Актуальність електронних військових документів для військовозобов'язаних чоловіків, які знаходяться за межами держави, перевірятиметься через співпрацю з ДМС. Це дозволить забезпечити точність інформації та знизити ризик помилок через людський фактор.

У ТЦК зазначають, що хлопці до 25 років будуть братися на військовий облік без проходження ВЛК, у тому числі ті, які перебувають за кордоном.

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує чоловікам до 25 років, які не стали на військовий облік. Відсутність військово-облікових документів може ускладнити виїзд за кордон.