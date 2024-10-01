Кого можуть мобілізувати після 50 років: категорія чоловіків, яких бракує в ЗСУ

Це питання залишається під обговоренням

В Україні чоловіків віком 50-60 років тепер можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Це передбачено директивою Командування Сухопутних Військ 116/2/1/21409 від 19 вересня.

Адвокат Олексій Шалару в інтерв'ю Новини.LIVE пояснив, що дефіцит кваліфікованих спеціалістів у Збройних силах України, зокрема водіїв, може змусити переглянути ці обмеження.

"Наразі Збройним силам України бракує водіїв. Якщо людина має водійські права на керування вантажівками, зокрема категорії A, B, C, то можуть розглянути питання її мобілізації", — підкреслює юрист.

Можливе майбутнє розпорядження щодо мобілізації водіїв віком від 50 до 60 років, які мають відповідні категорії. Але поки що такого наказу немає, тому чоловіків цієї вікової групи не мобілізують.

Шалару додає, що ситуація щодо мобілізації водіїв у цьому віковому діапазоні залишається під питанням.

Нагадуємо, що після 50 років до армії можуть призвати лише тих військовозобов’язаних, які мають дефіцитні військово-облікові спеціалізації. Окреме мобілізаційне розпорядження видається Генштабом ЗСУ.

Перелік таких спеціальностей можна знайти у листі Генерального штабу Збройних сил України від 20 квітня 2023 р. № 300/1/С/3886.

Раніше "Телеграф" писав, кого можуть призвати в армію лише добровільно. Згідно з оновленими нормами, особи з інвалідністю можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням.