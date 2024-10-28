Кого мобілізують у листопаді: категорії, які можуть отримати повістку

До кінця року продовжуватимуться мобілізаційні заходи

В Україні пропонують продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію з 10 листопада 2024 року. Термін продовження становитиме 90 діб.

"Телеграф" розповідає, кого можуть мобілізувати з 1 листопада. Так, призову на військову службу підлягають військовозобов'язані громадяни віком від 25 до 60 років, які:

отримали статус "придатний" під час проходження військово-лікарської;

раніше мали статус "обмежено придатний" (мають пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року);

володіють дефіцитною військово-обліковою спеціальністю.

Мобілізація після 50 років

Зазначимо, що нещодавно з'явилася секретна директива Командування Сухопутних військ щодо мобілізації чоловіків старше 50 років. Відомо, що згідно з цією директивою, громадян у цьому віці призивати заборонено. Вони можуть служити в ЗСУ тільки добровільно.

Однак призвати після 50 років можуть осіб, які мають дефіцитну військово-облікову спеціальність.

Мобілізація до 25 років

Згідно з українським законодавством, чоловіки до 25 років, які є призовниками, офіційно не можуть бути мобілізовані до Збройних сил до досягнення відповідного віку. Однак, якщо чоловік цього віку має статус військовозобов'язаного, він підлягає мобілізації.

Цей статус можуть отримати ті, хто:

відслужив в армії в мирний час;

закінчив військовий виш або військову кафедру та має військово-облікову спеціальність.

Призов студентів

Відстрочка від мобілізації надається студентам, які навчаються на денній або дуальній формі та отримують першу вищу освіту. Також її можуть отримати помічників-стажистів, аспірантів і докторантів.

Водночас певні категорії студентів можуть бути мобілізовані:

студенти вечірнього чи заочного відділення;

ті, хто здобуває другу вищу освіту;

студенти, зараховані на програму на нижчому рівні, ніж їхній попередній ступінь;

студенти відраховані за відмову від загальної військової підготовки.

Чи можуть мобілізувати з відстрочкою

Якщо є відстрочка від призову, мобілізувати звісно не можуть, але є винятки. Якщо громадянин має право на відстрочку, але його не підтвердив та не оформив документально, йому можуть вручити повістку.

Також можуть забрати до армії, якщо відстрочка оформлена неналежним чином або з порушенням законодавства.

Раніше "Телеграф" писав, кого не відправлять на ВЛК у листопаді. Чоловіків, які не проходили строкову службу та не закінчили військову кафедру, хоча й перебувають на обліку, направляються на медогляд можуть лише за умови добровільного прийняття на військову службу.