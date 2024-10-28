Кого мобілізують у листопаді: категорії, які можуть отримати повістку
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До кінця року продовжуватимуться мобілізаційні заходи
В Україні пропонують продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію з 10 листопада 2024 року. Термін продовження становитиме 90 діб.
"Телеграф" розповідає, кого можуть мобілізувати з 1 листопада. Так, призову на військову службу підлягають військовозобов'язані громадяни віком від 25 до 60 років, які:
- отримали статус "придатний" під час проходження військово-лікарської;
- раніше мали статус "обмежено придатний" (мають пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року);
- володіють дефіцитною військово-обліковою спеціальністю.
Мобілізація після 50 років
Зазначимо, що нещодавно з'явилася секретна директива Командування Сухопутних військ щодо мобілізації чоловіків старше 50 років. Відомо, що згідно з цією директивою, громадян у цьому віці призивати заборонено. Вони можуть служити в ЗСУ тільки добровільно.
Однак призвати після 50 років можуть осіб, які мають дефіцитну військово-облікову спеціальність.
Мобілізація до 25 років
Згідно з українським законодавством, чоловіки до 25 років, які є призовниками, офіційно не можуть бути мобілізовані до Збройних сил до досягнення відповідного віку. Однак, якщо чоловік цього віку має статус військовозобов'язаного, він підлягає мобілізації.
Цей статус можуть отримати ті, хто:
- відслужив в армії в мирний час;
- закінчив військовий виш або військову кафедру та має військово-облікову спеціальність.
Призов студентів
Відстрочка від мобілізації надається студентам, які навчаються на денній або дуальній формі та отримують першу вищу освіту. Також її можуть отримати помічників-стажистів, аспірантів і докторантів.
Водночас певні категорії студентів можуть бути мобілізовані:
- студенти вечірнього чи заочного відділення;
- ті, хто здобуває другу вищу освіту;
- студенти, зараховані на програму на нижчому рівні, ніж їхній попередній ступінь;
- студенти відраховані за відмову від загальної військової підготовки.
Чи можуть мобілізувати з відстрочкою
Якщо є відстрочка від призову, мобілізувати звісно не можуть, але є винятки. Якщо громадянин має право на відстрочку, але його не підтвердив та не оформив документально, йому можуть вручити повістку.
Також можуть забрати до армії, якщо відстрочка оформлена неналежним чином або з порушенням законодавства.
Раніше "Телеграф" писав, кого не відправлять на ВЛК у листопаді. Чоловіків, які не проходили строкову службу та не закінчили військову кафедру, хоча й перебувають на обліку, направляються на медогляд можуть лише за умови добровільного прийняття на військову службу.