До какого возраста могут мобилизовать мужчин в Украине

Запас военнообязанных делится на разряды и категории

В условиях военного положения в Украине все мужчины призывного возраста, которые не имеют отсрочки и могут выполнять воинскую обязанность, подлежат мобилизации. Законодательство определяет четкие пределы возраста для пребывания в запасе ВСУ и службы в военном резерве в зависимости от воинского звания и опыта.

Согласно статье 28 Закона "О воинской обязанности и военной службе", запас военнообязанных делится на первый и второй разряды. Также запас делится на две категории:

Запас первой категории — это лица, которые проходили военную службу и получили военно-учетную специальность во время службы.

— это лица, которые проходили военную службу и получили военно-учетную специальность во время службы. Запас второй категории — лица, которые не получили военно-учетную специальность или вообще не проходили военную службу.

В зависимости от возраста запасы делятся на два разряда:

Первый разряд запаса:

Рядовой, сержантский и старшинский состав – до 35 лет.

Младший офицерский состав – до 45 лет.

Старший офицерский состав (майор, подполковник, капитан 3 ранга, капитан 2 ранга) – до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) – до 55 лет.

Высший офицерский состав – до 60 лет.

Второй разряд запаса:

Рядовой и сержантский состав – до 60 лет.

Младший и старший офицерский состав – до 60 лет.

Высший офицерский состав – до 65 лет.

Следует отметить, что предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является вообще предельным возрастом пребывания в запасе ВСУ и других военных формирований.

Следовательно, предельный возраст составляет 60 лет для большинства категорий, а для высшего офицерского состава – 65 лет. Это означает, что мужчины, достигшие предельного возраста пребывания в запасе, не подлежат мобилизации и исключаются из военного учета.

В то же время, закон предусматривает возможность добровольной службы после 60 лет — такие граждане могут вступить в ряды Вооруженных Сил Украины исключительно по собственному желанию.

Напоминаем, недавно появилась секретная директива Командования Сухопутных войск по мобилизации мужчин старше 50 лет. Известно, что согласно этой директиве граждан в этом возрасте призывать запрещено. Они могут служить в ВСУ только добровольно.

Однако призвать после 50 лет могут лица, имеющие дефицитную военно-учетную специальность.

Ранее "Телеграф" писал, что угрожает мужчинам, не ставшим на воинский учет. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность.