Все життя припускались помилки: як правильно українською "Гелловін" чи "Хелловін"

Вивчайте українську разом з "Телеграфом"

У четвер, 31 жовтня, весь світ святкуватиме Halloween. Тож перед багатьма українцями постане питання, як же правильно називати це свято: Гелловін чи Хелловін?

"Телеграф" напередодні цього дня розібрався у тому, як же все-таки правильно писати та говорити. Слово походить від англійського "Halloween.

В українській мові заведено передавати англійський звук "Н" через літери "Г" або "Х". Варіант "Гелловін" є більш фонетично близьким до оригіналу. "Хелловін" також вважається правильним написанням.

Офіційно визнані варіанти

"Гелловін" — найпоширеніший в Україні варіант;

"Хелловін" — також допустимий, але менш уживаний.

Використовувати обидва варіанти — "Гелловін" і "Хелловін" — є допустимим. Але "Гелловін" є більш прийнятим і поширеним в Україні. При написанні власних текстів краще дотримуватися одного стилю

В офіційних документах, ЗМІ та словниках здебільшого вживається "Гелловін". Різні інтернет-портали та видавці можуть використовувати обидва варіанти

Отже, святкуйте "Гелловін" чи "Хелловін", адже обидва варіанти є прийнятними. Головне — веселитися та дотримуватися традицій цього магічного свята.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською називати головний атрибут Гелловіну.