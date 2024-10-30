Ви завжди це робили неправильно? Як українською треба вітатись увечері

Є лише один правильний варіант

В українській мові багато хто припускається помилки, використовуючи одну з форм вітання. Нерідко можна почути таку фразу як "доброго вечора". Однак так казати категорично неправильно.

Детально про це розповіла засновниця Навчального центру української мови Лариса Чемеріс на своїй сторінці у Instagram. За її словами, є лише один правильний варіант, як вітатись увечері.

Також Чемерис пояснила, що існують лише три правильні форми вітання: "Доброго ранку", "Добрий день!", "Добрий вечір!".

Тобто, якщо вам потрібно привітатись з людиною у вечірній час, необхідно використовувати саме "Добрий вечір".

Вітаючись вранці, слід використовувати родовий відмінок — "Доброго ранку". А ввечері потрібно вживати називний відмінок — "Добрий вечір".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому "не відволікай" в українській мові говорити неправильно. Ця фраза звучить цілком природно, але насправді це типовий приклад "автоматичного суржика". Існує безліч синонімів, якими можна замінити це слово і щоб це звучало гарно.