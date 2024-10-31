Украина разводит авиационный "зоопарк". Два плюса и минуса истребителей Mirage 2000

В ходе обучения некоторых пилотов даже пришлось отчислить, говорит авиаэксперт.

Французские истребители Dassault Mirage 2000 нужны украинским Воздушным силам как дополнительная платформа для запуска крылатых ракет Storm Shadow/SCALP EG, однако с приемом их на вооружение ВСУ могут возникнуть определенные трудности.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал авиаэксперт, научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко.

Он рассказал, что наши Воздушные силы понесли потери в боевых самолетах, поэтому у нас есть свободный наземный персонал, так что создание инфраструктуры не станет проблемой, однако есть минус — персонал должен свободно владеть английским языком, поскольку на нем изложена вся документация по обслуживанию воздушных судов.

— Наземному персоналу, летному и инженерно-техническому составу нужно будет все переговоры по запасным частям или по другим вопросам вести на английском языке, причем не просто понятном, а минимально среднем, — говорит авиаэксперт.

По его словам, одного из пилотов даже пришлось отчислить из-за того, что он не смог овладеть достаточным уровнем английского. Поэтому обучение персонала нужно будет начинать с изучения языка.

Кроме того, если мы разводим авиационный "зоопарк", то распыляем мощности нашего персонала, потому что обслуживающие "Миражи" не смогут обслуживать F-16, их нужно переучить, назвал второй минус Валерий Романенко.

— Но мы берем то, что нам могут дать, и "Миражи" нам нужны как запасной вариант если… у нас, упаси Бог, закончатся Су-24. Нам нужны носители Storm Shadow/SCALP EG, нашего на сегодняшний день самого дальнобойного оружия, — говорит он о плюсах использования французской техники.

Как пояснил научный сотрудник Национального авиационного университета, число рабочих Су-24 (сверхзвуковых фронтовых бомбардировщиков, переоборудованных для запуска натовских крылатых ракет) сокращается из-за боевых поражений, повреждений или технических причин. Это машины производства начала 1980-х годов, так что они уже давно "пенсионеры".

— В связи с этим французская сторона чистые истребители Mirage 2000-5F доработает до носителей ракет SCALP. И сейчас наши летчики проходят тренировки не на базе истребительного подразделения или школы истребительной авиации, а в боевом подразделении, которое эксплуатирует Mirage 2000D (ударный истребитель-бомбардировщик. — Ред.). Носители "Скальпов" — это главная цель, для чего мы берем эти самолеты, — подчеркнул авиаэксперт.

При этом он указал на еще один плюс Mirage 2000: все оборудование на бывших истребителях останется, и они смогут перехватывать цели на малых высотах. Поэтому в случае необходимости пять дней в неделю "Миражи" можно будет использовать в качестве перехватчиков и два дня в неделю — запускать Storm Shadow и SCALP EG.

"Телеграф" писал, что Украина должна получить первые три французских истребителя Dassault Mirage 2000-5F до конца апреля 2025 года. Кроме крылатых ракет SCALP-EG, их вооружат планирующими бомбами Hammer. В этом и будет их главная роль – дальнобойные удары по российским целям как минимум на временно оккупированной территории.