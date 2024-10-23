Стало відомо, скільки винищувачів Mirage 2000 отримає Україна від Франції на початку 2025 року

Видання розповіло, якими ракетами та бомбами його озброять

Україна отримає від Франції першу партію з трьох літаків Mirage 2000-5. Вони будуть озброєні крилатими ракетами SСALP, а також бомбами AASM.

Про це повідомляє видання La Tribune. Передача авіації відбудеться на початку 2025 року.

"Франція поставить Україні три Mirage 2000-5 в першому кварталі 2025 року. Ця цифра досі не була оголошена ні Єлисейським дворцем, ні Міністерством збройних сил", — йдеться у матеріалі видання.

Ці літаки Mirage 2000, які Париж має намір поставити в Україну, будуть доставлені в першому кварталі 2025 року.

Mirage 2000 — що відомо

Mirage 2000 — французький багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління з низькорозташованим трикутним крилом, який в 1970-х роках розробила компанія Dassault Aviation. Основний бойовий літак повітряних сил Франції, прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи і Латинської Америки.

Всього збудовано понад 600 літаків. Виробничу лінію Mirage 2000 зупинили у 2007 році після постачання останнього літака. Останній Mirage 2000 відправили Греції 23 листопада 2007 року. ПС Франції здійснюють заміну літака Mirage 2000 багатоцільовим винищувачем Dassault Rafale, прийнятим на озброєння 27 червня 2006 року.

Детальніше про ці літаки ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Окрім цього, раніше "Телеграф" розповідав, що ЗСУ можуть отримати крилаті ракети SCALP. Такими ракетами можна атакувати фіксовані або стаціонарні цілі.