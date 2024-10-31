Пособие на оплату коммуналки: кому государство предоставит субсидию в ноябре 2024 года

"Телеграф" перечислил всех, кто имеет на это законное право

С наступлением отопительного сезона вопрос оплаты коммунальных услуг становится особенно актуальным для многих украинских семей. Особенно если это зимний период времени.

Телеграф расскажет, кто имеет право на субсидию. А также необходимые для этого требования.

Основные категории получателей

Владельцы жилья;

Арендаторы с официальным договором;

Члены жилищного кооператива;

Внутри перемещенные лица;

Лица, проживающие в жилье по доверенности.

Социальные критерии для получения: пенсионеры, малообеспеченные семьи, лица с инвалидностью, безработные, зарегистрированные в центре занятости, семьи с детьми

Важные условия для назначения субсидии

Отсутствие автомобиля в возрасте до 5 лет

Площадь жилья не превышает установленных норм (130 кв.м для квартир, 230 кв.м для домов)

Отсутствие банковских вкладов на значительную сумму

Отсутствие дорогих покупок (более 50 тысяч гривен)

Совокупный доход семьи соответствует установленным нормативам

Отсутствие значительной задолженности за коммунальные услуги

Однако в субсидии могут и отказать. Это касается владельцев, имеющих два и более жилых помещений, автомобиль премиум-класса, больших сбережений на банковских счетах. А также лицам, которые совершили крупную покупку в течение года, имеют задолженность за коммунальные услуги более 3 месяцев, не работают и не имеют уважительных причин для этого, сдают жилье в аренду

Ранее "Телеграф" писал, может ли безработный получить субсидию в уплату коммуналки.