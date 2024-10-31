Пособие на оплату коммуналки: кому государство предоставит субсидию в ноябре 2024 года
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"Телеграф" перечислил всех, кто имеет на это законное право
С наступлением отопительного сезона вопрос оплаты коммунальных услуг становится особенно актуальным для многих украинских семей. Особенно если это зимний период времени.
Телеграф расскажет, кто имеет право на субсидию. А также необходимые для этого требования.
Основные категории получателей
- Владельцы жилья;
- Арендаторы с официальным договором;
- Члены жилищного кооператива;
- Внутри перемещенные лица;
- Лица, проживающие в жилье по доверенности.
Социальные критерии для получения: пенсионеры, малообеспеченные семьи, лица с инвалидностью, безработные, зарегистрированные в центре занятости, семьи с детьми
Важные условия для назначения субсидии
- Отсутствие автомобиля в возрасте до 5 лет
- Площадь жилья не превышает установленных норм (130 кв.м для квартир, 230 кв.м для домов)
- Отсутствие банковских вкладов на значительную сумму
- Отсутствие дорогих покупок (более 50 тысяч гривен)
- Совокупный доход семьи соответствует установленным нормативам
- Отсутствие значительной задолженности за коммунальные услуги
Однако в субсидии могут и отказать. Это касается владельцев, имеющих два и более жилых помещений, автомобиль премиум-класса, больших сбережений на банковских счетах. А также лицам, которые совершили крупную покупку в течение года, имеют задолженность за коммунальные услуги более 3 месяцев, не работают и не имеют уважительных причин для этого, сдают жилье в аренду
Ранее "Телеграф" писал, может ли безработный получить субсидию в уплату коммуналки.