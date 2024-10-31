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Пособие на оплату коммуналки: кому государство предоставит субсидию в ноябре 2024 года

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Деньги Новость обновлена 31 октября 2024, 13:01
Деньги. Фото Коллаж "Телеграф"

"Телеграф" перечислил всех, кто имеет на это законное право

С наступлением отопительного сезона вопрос оплаты коммунальных услуг становится особенно актуальным для многих украинских семей. Особенно если это зимний период времени.

Телеграф расскажет, кто имеет право на субсидию. А также необходимые для этого требования.

Основные категории получателей

  • Владельцы жилья;
  • Арендаторы с официальным договором;
  • Члены жилищного кооператива;
  • Внутри перемещенные лица;
  • Лица, проживающие в жилье по доверенности.

Социальные критерии для получения: пенсионеры, малообеспеченные семьи, лица с инвалидностью, безработные, зарегистрированные в центре занятости, семьи с детьми

Важные условия для назначения субсидии

  • Отсутствие автомобиля в возрасте до 5 лет
  • Площадь жилья не превышает установленных норм (130 кв.м для квартир, 230 кв.м для домов)
  • Отсутствие банковских вкладов на значительную сумму
  • Отсутствие дорогих покупок (более 50 тысяч гривен)
  • Совокупный доход семьи соответствует установленным нормативам
  • Отсутствие значительной задолженности за коммунальные услуги

Однако в субсидии могут и отказать. Это касается владельцев, имеющих два и более жилых помещений, автомобиль премиум-класса, больших сбережений на банковских счетах. А также лицам, которые совершили крупную покупку в течение года, имеют задолженность за коммунальные услуги более 3 месяцев, не работают и не имеют уважительных причин для этого, сдают жилье в аренду

Ранее "Телеграф" писал, может ли безработный получить субсидию в уплату коммуналки.

Теги:
#Деньги #Субсидия #Комунальні послуги #Додаткові гроші