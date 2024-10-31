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Що буде, якщо вчасно не передати показники лічильника газу

Автор
Денис Подставной
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Автор
Показники лічильників потрібно подавати вчасно
Показники лічильників потрібно подавати вчасно

Передавати показники необхідно навіть якщо ви тимчасово не мешкаєте в будинку

З настанням нового місяця українцям слід пам’ятати про важливість своєчасної передачі показань лічильника за газ. В іншому випадку можуть виникнути неприємні наслідки.

Про це нагадують у "Нафтогазі". Зазначимо, що показники потрібно передавати вашому оператору з 1 до 5 числа кожного місяця. Найбільш поширені способи передачі включають:

  • особистий кабінет на сайті постачальника газу;
  • через мобільний додаток;
  • через чат-бот у Viber та Telegram;
  • телефонний дзвінок у контакт-центр облгазу;
  • за допомогою SMS;
  • в ящиках передачі показань на газифікованих будинках;
  • термінали самообслуговування EasyPay;
  • онлайн сервіс Portmone.

Передавати показники необхідно навіть якщо ви тимчасово не проживаєте в будинку і не користувалися газом . змушений переплатити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зміниться для українців із 1 листопада.