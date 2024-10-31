Що буде, якщо вчасно не передати показники лічильника газу
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Передавати показники необхідно навіть якщо ви тимчасово не мешкаєте в будинку
З настанням нового місяця українцям слід пам’ятати про важливість своєчасної передачі показань лічильника за газ. В іншому випадку можуть виникнути неприємні наслідки.
Про це нагадують у "Нафтогазі". Зазначимо, що показники потрібно передавати вашому оператору з 1 до 5 числа кожного місяця. Найбільш поширені способи передачі включають:
- особистий кабінет на сайті постачальника газу;
- через мобільний додаток;
- через чат-бот у Viber та Telegram;
- телефонний дзвінок у контакт-центр облгазу;
- за допомогою SMS;
- в ящиках передачі показань на газифікованих будинках;
- термінали самообслуговування EasyPay;
- онлайн сервіс Portmone.
Передавати показники необхідно навіть якщо ви тимчасово не проживаєте в будинку і не користувалися газом . змушений переплатити.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зміниться для українців із 1 листопада.