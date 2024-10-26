Чи конфіскують гроші у мільйонерів із МСЕК? Відповідь вас здивує

Тонкощі українського законодавства

Відповідно до чинного законодавства для співробітників МСЕК передбачено покарання лише за внесення недостовірних даних у декларації. Статті про конфіскацію майна та активів на них не поширюються.

Про це повідомляє "БізнесЦензор" з посиланням на слова голови НАЗК Віктора Павлущика. Цікаво, що до 2023 року співробітники МСЕК узагалі не подавали декларації про майно та доходи.

"Згідно з чинним законодавством, представників МСЕК можна притягнути до відповідальності тільки за недостовірне декларування. Є ще два інших елементи — це незаконне збагачення і необґрунтовані активи, як елементи фінансового контролю", — заявив Павлущик.

За його словами, до 2023 року співробітники МСЕК узагалі не подавали декларації про майно і доходи. Вони не надавали "звітність" про свої активи і не підпадали під перевірки НАЗК.

Наразі НАЗК вже працює над внесенням змін до Кримінального та Цивільно-процесуального кодексу. Тільки після ухвалення правок співробітників МСЕК можна буде притягати до відповідальності за незаконне збагачення та необґрунтовані активи.

"Щоб цих людей можна було притягнути до відповідальності за незаконне збагачення і необґрунтовані активи, треба вносити зміни до Кримінального кодексі та Цивільно-процесуального кодексу. Ми вже працюємо над цим, ми почали готувати зміни до кодексів на виконання рішення РНБО", – розповів Павлущик.

Зараз стаття за "Декларування недостовірної інформації" передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також передбачено покарання у вигляді громадських робіт, обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Конфіскація майна цією статтею не передбачена.

Нагадаємо, 4 жовтня ДБР повідомило про викриття керівника Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах.

Також стало відомо про те, що Крупа та її чоловік зберігали величезні суми у польських банках. Жінка лише у 2022 році поклала до Bank Polska майже 600 тисяч доларів США.

Це призвело до подальшої масштабної перевірки МСЕК у різних галузях. Як з’ясувалося, випадок виявився далеко не поодиноким. Ситуація навколо МСЕК перетворилася на скандал року. Після того, як президент Володимир Зеленський ініціював ліквідацію МСЕК, полетіли перші голови. Так було звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії і не тільки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що МОЗ України провело перевірки рішень щодо встановлення інвалідності, прийнятих Хмельницькою медико-соціальною експертною комісією. В результаті було скасовано колишні висновки щодо 74 військовозобов’язаних.