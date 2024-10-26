Субсидія на опалення не для всіх — хто може отримати цільову допомогу від держави

Для отримання субсидії потрібно подати заяву в Пенсійний фонд

Частина українці можуть отримати допомогу не тільки на житлово-комунальні послуги, а й субсидію на придбання твердого пічного палива. Проєкт діє вже другий рік.

В Кабміні розповіли, що отримати допомогу зможуть близько 500 тисяч домогосподарств, які вже отримують субсидії та пільги — їм збільшать виплату відповідно до рівня доходів родини. Максимальна можлива сума 21 тис. грн.

Цю суму покривають іноземні партнери. Виплати можуть отримати не всі українці, а тільки ті хто опалює будинки печами. Претендувати на такий вид допомоги можуть мешканці Сумщини, Харківщини, Херсонщини, Луганщини, Донеччини, Дніпропетровщини, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей в 10 км зоні від кордону з Росією або лінією фронту.

Грошову допомогу не нададуть якщо домогосподарство вже отримувало допомогу якимось чином на опалювальний сезон 2024-2025 років,окрім допомоги з державного та місцевого бюджетів. Виплати отримують українці до кінця грудня 2024 року.

Тим, хто вже отримує субсидію або пільгу на придбання пічного палива, не потрібно звертатися кудись додатково — інформація про домогосподарство вже є в Пенсійному фонді. В Кабміні наголосили, що якщо субсидію та пільгу не призначали, але в ній є потреба звертатися варто в Пенсійний фонд — подавати відповідну заяву. Можна це зробити онлайн чи особисто.

Раніше "Телеграф" розповідав про три способи онлайн подати документи на субсидію. Зробити це можна навіть зі смартфона.