В Україні з 1 листопада зростуть тарифи на світло: кого це торкнеться

"Телеграф" розповів, скільки тепер буде коштувати електроенергія

З 1 листопада 2024 року в Україні планується підвищення цін на електроенергію для бізнесу. Адже Національна комісія (НКРЕКП) ухвалила проєкт постанови "Про граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку.

Таким чином на ринку "на добу наперед" та на внутрішньодобовому ринку підвищуються граничні ціни в проміжку з 11:00 до 17:00. Зараз 1 МВт-год коштує 5600 грн, піднімуть до 6900 грн, вирівнявши ціну до ранкового піку. "Телеграф" розповість, скільки коштуватиме електроенергія для бізнесу.

Пропозиція виглядає так:

з 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт-год (зараз — 5600 грн/МВт-год);

з 07:00 до 17:00 – 6900 грн/МВт-год (зараз з 07:00 до 11:00 — 6900 грн/МВт-год; з 11:00 до 17:00 — 5600 грн/МВт-год);

з 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт-год (зараз 9 000 грн/МВт-год);

з 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт-год (зараз 6900 грн/МВт-год).

Мінімальна гранична ціна залишається на рівні 10 грн/МВт-год.

На балансуючому ринку максимальні граничні ціни не зміняться:

з 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт-год (зараз 6600 грн/МВт-год);

з 07:00 до 17:00 – 8250 грн/МВт-год (зараз 8250 грн/МВт-год);

з 17:00 до 23:00 – 10000 грн/МВт-год (зараз 10000 грн/МВт-год);

з 23:00 до 24:00 – 8250 грн/МВт-год (зараз 8250 грн/МВт-год).

Мінімальна гранична ціна залишається на рівні 0,01 грн/МВт-год. Для побутових споживачів тарифи з 1 листопада не зростуть і залишаться такими, як і раніше.

Більше про зміни у листопаді 2024 року — читайте в матеріалі "Телеграф".