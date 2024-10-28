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Хто з українців зараз може оформити субсидію та на яких умовах

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграфу" Новина оновлена 28 жовтня 2024, 13:00

Отримання субсидії визначається з урахуванням майнового стану домогосподарства

Українці під час війни продовжують отримувати субсидії на житлово-комунальні послуги. Є деякі категорії громадян, яким доступна ця послуга.

Йдеться про сім’ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більша за певний для них обов’язковий платіж. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

Також декларація про отримання субсидії визначається з урахуванням майнового стану домогосподарства.

Обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї за встановленою формулою та залежить виключно від доходів сім’ї:

  • обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;
  • середньомісячний сукупний дохід поділяється на кількість членів домогосподарства, та визначається середньомісячний дохід на одну особу;
  • дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць, встановлений на 1 січня року, з якого призначається субсидія (розмір прожиткового мінімуму на 01.01.2022 становить 2393 грн.);
  • отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15% і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як подати документи на отримання субсидії онлайн. Є три простих способи.

Теги:
#Україна #Гроші #Виплати #Субсидія