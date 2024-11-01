Что делать и куда обращаться, когда не получили жилищную субсидию

Названо основной критерий, почему вы могли не получить деньги

У нас есть возможность получить средства для оплаты коммунальных услуг в полном объеме. Люди могут обратиться за назначением жилищной субсидии. Но как поступить, когда не пришла субсидия?

Телеграф расскажет, что делать в таком случае. Отмечается, что если домохозяйству отказали в оказании помощи на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, есть 14 дней на то, чтобы дополнить или исправить данные из официальных источников информации, если обнаружили ошибку в собственных документах.

После проведения проверки обновленных документов Пенсионный фонд Украины может назначить выплаты, сообщив о новом решении дополнительно.

Большинству получателей жилищных субсидий во время отопительного сезона, ПФУ самостоятельно производит расчет размера на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября). Дополнительно обращаться за субсидией не нужно.

В случае, если человек получал субсидию и хочет внести изменения в информацию о семье или имущественном положении, следует обратиться в органы ПФУ с соответствующими документами.

Одним из критериев назначения и переназначения жилищной субсидии есть отсутствие задолженности за коммунальные услуги. Да, наличие долга за коммуналку является одной из причин, почему могут отказать в субсидии.

Задолженность можно постепенно погасить, регулярно уплачивая долг и не пропуская текущие платежи. В этом случае можно рассчитывать на льготу. Тогда при обращении за назначением субсидией необходимо приложить копию договора о реструктуризации долга с предоставлятелем услуги.

Ранее Телеграф писал, кто из украинцев сейчас может оформить субсидию и на каких условиях.