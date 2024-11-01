Листопа́д чи листо́пад: де правильно ставити наголос у цьому слові

Українці часто сперечаються про правильний наголос у слові "листопад"

Наголос в українських словах є важливим елементом мовної системи. Він суттєво впливає на значення та зрозумілість висловлювань.

Здавалося б, просте слово "листопад" може заплутати навіть тих, хто добре володіє українською. "Телеграф" з'ясував, як правильно ставити наголос у цьому слові та чому це має значення.

Єдиний наголос – подвійне значення

У нашій мові слово "листопад" має два значення. Перше – одинадцятий місяць року. Друге – природне явище, коли з дерев опадає листя. І в обох випадках наголос падає на останній склад: листопАд.

Часто можна почути, як люди наголошують це слово по-різному: хтось каже листОпад, а хтось – листопАд. Наша мова зберегла цей наголос історично. Слово "листопАд" утворилося складанням основ "лист" і "падати", де друга частина взяла на себе наголос, як це часто буває в складних словах. Наприклад: водопАд, зорепАд, снігопАд. Усі ці слова мають однакову будову із "листопадом" і наголошуються однаково.

Приклади вживання

"У листопАді погода мінлива."

"НастАв листопАд – дерева оголилися."

Правильна вимова цього слова – не просто данина правилам. Це частина нашої мовної культури, яка вирізняє українську серед інших слов'янських мов.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно наголошувати це слово: по́душка чи поду́шка. Відповідь досить цікава.