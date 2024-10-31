Вижила після 17 ножових поранень і стала зіркою мемів: де зараз суддя Алла Бандура, яка прославилася через макіяж

Колись вона стала справжньою зіркою інтернету, а виявилася людиною з непростою долею.

Алла Бандура – суддя з Рівненщини, яка кілька років тому прославилася на всю Україну та за її межами. Про цю суддю писали навіть світові таблоїди, а її фото стало справжнім інтернет-мемом. А все через яскравий агресивний макіяж та екстраординарну зачіску.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Аллу Бандуру через 7 років після сплеску популярності і де вона зараз.

Алла Бандура — що про неї відомо

У 2017 році суддя Млинівського райсуду Рівненської області Алла Бандура стала відома на всю Україну. Хтось злив у мережу її фото, зроблене для лімітованої книги "Судова влада в Україні". Примітно, що саме фото було зроблено та опубліковано у цій книзі ще за 8 років до того, як набуло такої слави.

На знімку Алла Бандура зображена на своєму робочому місці у темній мантії та з гербом України на грудях. При цьому на знімку можна побачити яскравий та навіть агресивний макіяж на обличчі жінки. А також виділяється її незвичайна об’ємна зачіска з чорно-білим волоссям.

Як розповіла журналістам Алла Бандура, макіяж у той день вона робила нашвидкуруч і намагалася приховати сліди після нападу на неї з ножем. Як виявилося, на суддю було скоєно замах, їй завдали 17 ножових поранень, і вона дивом вижила після цього. А фотограф, який робив знімок для книги, прийшов без попередження, так що вона не мала можливості як слід підготуватися.

Жінка зізналася, що така слава та поширення її фото у соцмережах стало для неї неприємним сюрпризом. Більше того, вона була впевнена, що хтось зробив це спеціально, щоби помститися їй за щось. При цьому заявила тоді, що не збирається змінювати зачіску чи зовнішність, оскільки це не впливає на її роботу у правосудді.

Зазначимо, що влітку 2024 стало відомо, що Алла Бандура подала у відставку. Вища рада правосуддя звільнила суддю у зв’язку з поданням нею заяви про відставку.

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