Зеленський у дитинстві 4 роки прожив у Монголії, там навіть є пам’ятник його батькові: як виглядає місто зараз (фото, відео)

Майбутній президент жив у Монголії 4 роки, коли батьки працювали у цій країні

Володимир Зеленський – шостий президент України. На його каденцію припала пандемія коронавірусу, а потім і повномасштабна війна Росії проти України. Майбутній глава держави народився у Кривому Розі, однак у дитинстві йому довелося 4 роки жити в Монголії.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чому Володимир Зеленський жив у Монголії, в якому місті це було і як цей населений пункт виглядає зараз.

Володимир Зеленський у Монголії

Володимир Зеленський народився у Кривому Розі 25 січня 1978 року у сім’ї інженерів. Коли він мав вступати до другого класу криворізької школи № 95, сім’я виїхала до Монголії, до міста Ерденет. Там батько Зеленського чотири роки працював на будівництві гірничо-збагачувального комбінату. В одному з інтерв’ю Володимир Зеленський розповів, що у місті Ерденет навіть встановили пам’ятну стелу на честь його батька Олександра Зеленського. За його словами, там дуже поважали і мало не боготворили його батька.

Батьки Володимира Зеленського

Зазначимо, що батько президента Олександр Зеленський – доктор технічних наук, професор, завкафедрою інформатики та інформаційних технологій Державного університету економіки та технологій. Мати президента Римма Володимирівна також працювала інженером.

Монгольське місто Ерденет — що про нього відомо

Місто Ерденет є другим за величиною містом у Монголії. Раніше воно було адміністративною одиницею центрального підпорядкування, а з 1992 року — центр Орхонського аймаку, до якого, крім міста, входить лише один сомон (адміністративно-територіальна одиниця, на які поділяються аймаки). Відомо, що Ерденет розташований між річками Селенга та Орхон. Станом на 2022 рік населення міста становило понад 101 тисячу жителів.

Місто Ерденет було засновано в 1972 році за міжурядовою угодою між СРСР та МНР для освоєння мідно-молібденового родовища "Ерденетійн овоо" — "Гора скарбів". Відомо, що місто будувалося та розвивалося одночасно з будівництвом гірничо-збагачувального комбінату, на якому працював батько Володимира Зеленського.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав Зеленський на "Танцях із зірками" і з ким він танцював. Він носив яскраві костюми та виявляв неймовірну пластичність.