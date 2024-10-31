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Зеленський у дитинстві 4 роки прожив у Монголії, там навіть є пам’ятник його батькові: як виглядає місто зараз (фото, відео)

Автор
Галина Струс
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Автор
Володимир Зеленський у дитинстві 4 роки прожив у Монголії
Володимир Зеленський у дитинстві 4 роки прожив у Монголії. Фото Телеграф, Getty Images

Майбутній президент жив у Монголії 4 роки, коли батьки працювали у цій країні

Володимир Зеленський – шостий президент України. На його каденцію припала пандемія коронавірусу, а потім і повномасштабна війна Росії проти України. Майбутній глава держави народився у Кривому Розі, однак у дитинстві йому довелося 4 роки жити в Монголії.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чому Володимир Зеленський жив у Монголії, в якому місті це було і як цей населений пункт виглядає зараз.

Зеленський

Володимир Зеленський у Монголії

Володимир Зеленський народився у Кривому Розі 25 січня 1978 року у сім’ї інженерів. Коли він мав вступати до другого класу криворізької школи № 95, сім’я виїхала до Монголії, до міста Ерденет. Там батько Зеленського чотири роки працював на будівництві гірничо-збагачувального комбінату. В одному з інтерв’ю Володимир Зеленський розповів, що у місті Ерденет навіть встановили пам’ятну стелу на честь його батька Олександра Зеленського. За його словами, там дуже поважали і мало не боготворили його батька.

Батьки Зеленського
Батьки Володимира Зеленського

Зазначимо, що батько президента Олександр Зеленський – доктор технічних наук, професор, завкафедрою інформатики та інформаційних технологій Державного університету економіки та технологій. Мати президента Римма Володимирівна також працювала інженером.

Монгольське місто Ерденет — що про нього відомо

Місто Ерденет є другим за величиною містом у Монголії. Раніше воно було адміністративною одиницею центрального підпорядкування, а з 1992 року — центр Орхонського аймаку, до якого, крім міста, входить лише один сомон (адміністративно-територіальна одиниця, на які поділяються аймаки). Відомо, що Ерденет розташований між річками Селенга та Орхон. Станом на 2022 рік населення міста становило понад 101 тисячу жителів.

Ерденет
Ерденет

Місто Ерденет було засновано в 1972 році за міжурядовою угодою між СРСР та МНР для освоєння мідно-молібденового родовища "Ерденетійн овоо" — "Гора скарбів". Відомо, що місто будувалося та розвивалося одночасно з будівництвом гірничо-збагачувального комбінату, на якому працював батько Володимира Зеленського.

Ерденет

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав Зеленський на "Танцях із зірками" і з ким він танцював. Він носив яскраві костюми та виявляв неймовірну пластичність.

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