Грав у КВК та має незвичайне прізвисько: як до політики виглядав брат Стефанчука, втягнутий у фейк із виборами

Після суспільного резонансу Микола Стефанчук відмовився від своїх слів

Микола Стефанчук – народний депутат України, молодший брат спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. Днями він "прославився" у медіапросторі своїми висловлюваннями про вибори у 2025 році, від яких пізніше відмовився.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Миколу Стефанчука і як він виглядав до того, як прийшов в українську політику.

Микола Стефанчук — що про нього відомо

Миколу Стефанчука — народний депутат України, якого на дострокових парламентських виборах у 2019 році за підтримки партії "Слуга народу" було обрано до парламенту в одномандатному виборчому окрузі № 187 (Хмельницький). Наразі він також є членом Комітету Верховної Ради з правової політики.

Микола Стефанчук народився у Хмельницькому 4 травня 1981 року, зараз йому 43 роки. Нардеп має кілька вищих освіт у сфері права, соціальної педагогіки та держслужби. Має за плечима бурхливу наукову діяльність, є професором та автором наукових публікацій.

Відомо, що в молодості Микола Стефанчук, як і його старший брат Руслан, захоплювався грою у КВК — був одним із авторів хмельницької команди "Три товстуни". До речі, народний депутат має кумедне прізвисько — Шрек, мабуть, через кремезну статуру. Однак Микола не ображається на таке прізвисько, тому що мультяшний персонаж Шрек — це позитивний герой.

Щодо особистого життя народного депутата, то відомо, що він має дружину Оксану Музику-Стефанчук. Вона працює у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. У пари в шлюбі народилося двоє синів — Назар та Макар. При цьому Микола Стефанчук зізнається, що завжди мріяв про дочку.

Заява про президентські вибори

Днями в мережі поширилася інформація про те, що Стефанчук заявив, мовляв, вибори президента України відбудуться через 8-9 місяців у 2025 році. Спочатку всі подумали, що таку заяву зробив спікер ВР Руслан Стефанчук. Пізніше виявилось, що заяву зробив нібито його брат — народний депутат Микола Стефанчук.

Микола та Руслан Стефанчуки

Незабаром на своїй сторінці у Facebook Микола Стефанчук спростував цю інформацію. І заявив, що поки в Україні діє військовий стан, про жодні вибори не може бути й мови.

"Будь-які розмови про початок виборчого процесу та про вибори можуть розпочатися лише після Перемоги України", — заявив Микола Стефанчук.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим відома екс-нардеп Леся Оробець та як вона зараз виглядає. Балотувалася у мери Києва та була хейтером Тимошенко.