Ще більше доступу до банківських рахунків українців хоче отримати податкова

Зміни можуть призвести до надмірного тиску на платників податків

Державна податкова служба (ДПС) України розробила пропозиції щодо законодавчих змін, які дозволять їй отримувати доступ до банківської таємниці громадян та бізнесу. Це може суттєво вплинути на правовідносини між податковими органами, банками та платниками податків.

Інформацією поділилася народна депутатка України Ніна Южаніна. Зазначила, що дізналася про пропозиції ДПС, які розглядаються в податковому комітеті з листа НБУ.

"Пам’ятаєте про пункт у Національній стратегії доходів про те, що податкова служба отримає доступ до даних про банківські рахунки українців? Там ще є застереження, що це станеться після вжиття дієвих заходів, спрямованих на відновлення довіри до роботи податкових органів… Про якісь кроки, що спонукали б до збільшення рівня довіри платників до дій податкової наразі не йдеться. Тоді як пропозиції законодавчих змін щодо розкриття банками та Нацбанком на запит ДПС інформації, яка становить банківську таємницю, податківці вже розробили", — повідомила нардепка.

За її словами, податкова служба зможе запитувати у банків та НБУ детальну інформацію про операції за рахунками юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та звичайних громадян. Ця інформація включатиме дані про контрагентів та призначення платежів за певний період часу.

"При цьому таку інформацію банки повинні будуть надавати з метою проведення податковою документальних перевірок банків та їх відокремлених підрозділів. Тобто ДПС має намір отримувати інформацію, що становить банківську таємницю, про клієнтів банків, які не є суб’єктами відповідних податкових перевірок", — пояснила нардепка.

Водночас, за словами Южаніної, НБУ, розглянувши пропозиції ДПС, нібито дійшов висновку, що чинне законодавство вже надає податковій службі достатньо можливостей для отримання необхідної інформації.

Щобільше, НБУ попереджає, що розширення доступу до банківської таємниці без належного обґрунтування може негативно вплинути на процес імплементації законодавства ЄС в Україні.

Такі зміни можуть призвести до надмірного тиску на платників податків та перешкоджання їхній діяльності. Наразі пропозиції ДПС розглядаються в податковому комітеті Верховної Ради України для можливого подальшого внесення на розгляд парламенту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Національний банк України (НБУ) хоче посилити контроль переказів з картки на картку для людей та бізнесу. Вимагаючи, належного фінмоніторингу операцій через розрахункові рахунки.