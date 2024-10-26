Інвестиційний банкір і фінансовий експерт Сергій Фурса про виділення тисячі гривень на людину, яке доручив уряду запровадити з 1 грудня президент України Володимир Зеленський

Країни G7: приймають складне рішення по виділенню Україні 50 млрд доларів з доходів від російських активів

Зеленський: ю-ху-ху, гуляємо, всім по тисячі гривень, кожен з нас "рецепієнт".

Шо це було?

Так, це печерний популізм.

Так, це не ефективне витрачання обмеженного ресурсу, який тільки видається таким великим

Так, це намагання задобрити суспільство після прокурорів і МСЕК

Ні, це не могло бути використаним на армію. Це буде йти з тої частини бюджету, що призначена "не на сектор оборони"

Ні, це ніяк не пов’язано з підняттям податків, бо податки йдуть на сектор оборони, а це буде використанням грошей західних партнерів

Так, я б на їх місці також офігів

Як і на місці Нацбанка, що бореться інфляцією , що зростає, і раптом стикається з розбрасуванням грошей з гвинтокрила. Як і на місці міністерства соціальної політики, яким точно не вистачає грошей, наприклад, на адресну підтримку ВПО.

Оце ми вміємо приймати складні і непопулярні рішення під час війни…..