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В українській мові нема слова "поробка". Відома редакторка назвала правильний варіант

Автор
Олена Руденко
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Автор
Як правильно називати дитячу творчість
Як правильно називати дитячу творчість. Фото Колаж "Телеграфа"

Визначення "рукотвір" також помилкове

Українська мова не лише гарна, але й багата, й немає жодної необхідності використовувати росіянізми або кальку з російської. Адже це може спотворювати сенс сказаного.

Редакторка Ольга Васильєва пояснила на своїй Facebook-сторінці, що слово "поробка" — це калька з російської "поделки". В українській мові "поробка" може мати одне, та зовсім інше значення — вроки (іменник від "пороблено").

"Те, що діти роблять руками, — це саморобка", — наголосила вона.

Саме таке слово для визначення того, що діти роблять своїми руками міститься у словниках. Редакторка навела приклад:

  • Жоден огляд учнівських саморобок в області не обходиться без експонатів юних радіотехніків Вінницької середньої школи №7 ("Знання..", 5, 1966)

При цьому слів "поробка" та "рукотвір", яке також застосовується для назви дитячої творчості, у словниках немає. Як пояснила Васильєва, якщо поробка — це калька з російської, то рукотвір — калька з англійської. Вона визначила це слово як неологізм-композит — слово з двох основ.

Раніше "Телеграф" розповідав, який український відповідник можна підібрати для російського "потєряйся". Є щонайменше десять варіантів.

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#Українська мова #Правила