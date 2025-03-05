ПСЖ програв "Ліверпулю" у центральному матчі Ліги чемпіонів (відео)

Європейські гранди зіграли у Парижі

У середу, 5 березня, відбувся центральний поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Французький "Парі Сен-Жермен" приймав англійський "Ліверпуль".

Зустріч, що проходила у Парижі (Франція) на стадіоні "Парк-де-Пренс", завершилася з рахунком 0:1 на користь "Ліверпуля". Про це повідомляє "Телеграф".

Парижани провели блискучий перший тайм, перегравши опонента у всіх компонентах, окрім забитих голів. ПСЖ навіть забив зусиллями Хвічі Кварацхелії, проте взяття воріт було скасовано VAR через офсайд.

У другому таймі картина гри не змінилася. Парижани атакували та атакували багато, проте переміг "Ліверпуль". На останніх хвилинах зустрічі Гарві Елліотт приніс несподівану перемогу Червоним.

"ПСЖ" – "Ліверпуль" – 0:1

Гол: Елліотт, 87

Попередження: Маркіньос, 38 – ван Дейк, 70

"ПСЖ": Доннарума – Хакімі, Пачо, Маркіньйос, Мендеш – Руїс (Заїр-Емері, 78), Вітінья, Невіш – Кварацхелія (Рамуш,78), Дембеле, Барколя (Дуе, 66)

"Ліверпуль": Аліссон – Александр-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон – Собослаї, Гравенберх (Ендо, 78), Макаллістер – Салах (Елліотт, 86), Діогу Жота (Нуньєс,67), Діас (Джонс, 67)

Статистика матчу ПСЖ - Ліверпуль

Повний відеоогляд матчу ПСЖ — "Ліверпуль" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, у лютому відбулося жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналів Ліги чемпіонів. За її підсумками переможець "дуелі" ПСЖ та "Ліверпуля" вийде до чвертьфіналу турніру, де зіграє проти переможця пари "Брюгге" — "Астон Вілла". Гра-відповідь між парижанами й мерсисайдцями відбудеться 11 березня в Ліверпулі (Велик Британія).