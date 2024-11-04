В украинском языке нет слова "поробка". Известный редактор назвала правильный вариант

Определение "рукотвір" также ошибочно

Украинский язык не только красив, но и богат, и нет никакой необходимости использовать руссизмы или кальку с русского. Так как это может искажать смысл сказанного.

Редактор Ольга Васильева объяснила на своей Facebook-странице, что слово "поробка" — это калька из российской "поделки". В украинском языке "поробка" может иметь одно, и совсем другое значение — вроки (существительное от "пороблено").

"То, что дети делают руками, — это саморобка", — подчеркнула она.

Именно такое слово для определения того, что дети делают своими руками, содержится в словарях. Редактор привела пример:

Жоден огляд учнівських саморобок в області не обходиться без експонатів юних радіотехніків Вінницької середньої школи №7 ("Знання..", 5, 1966)

При этом слов "поробка" и "рукотвір", которое также используется для названия детского творчества, в словарях нет. Как объяснила Васильева, если поробка – это калька с русского, то рукотвір – калька с английского. Она определила это слово как неологизм-композит – слово из двух основ.

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