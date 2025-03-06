Церковне свято 6 березня: що не можна робити сьогодні, щоб сварки не тривали цілий рік

Цього дня є низка заборон, яких треба дотримуватися, щоб провести рік вдало

Цього четверга, 6 березня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святих 42 мучеників Аморійських. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новоюліанський церковний календар, це свято припадало на 19 березня.

Місто Аморіон (сучасна Туреччина), одне з найвеличніших міст Візантії, було захоплене арабами у IX столітті. Сорок два воєначальники потрапили в полон. Їм запропонували одне: зректися християнства й отримати свободу або залишитися вірними Христу — і померти.

Без сумнівів, без хитрощів, без спроб сховатися за чужими спинами, вони відповіли відмовою від зречення. За це їх стратили. Але їхній подвиг залишився в пам’яті століть, як приклад справжньої сили духу.

Традиції та прикмети 6 березня

Цей день в Україні традиційно вважався часом, коли слід згадати всіх, хто постраждав за правду, честь і віру. У народі казали, що молитви цього дня мають особливу силу — насамперед за тих, хто бореться з випробуваннями.

Якщо цього дня туман — літо буде дощове.

Ясний схід сонця — чекай доброго врожаю пшениці.

Якщо на заході дня вітер посилюється — весна буде ранньою та стрімкою.

Хто сьогодні почне щось нове — те матиме міцний ґрунт і довгий шлях.

Що не можна робити 6 березня

Не можна зрікатися своїх слів, обіцянок та переконань — вважається, що зрадити принципам у цей день означає втратити Божу підтримку.

Не варто сваритися, лаятись чи піднімати голос на рідних — інакше сварки можуть тривати весь рік.

Заборонено важко фізично працювати без потреби — особливо в полі чи саду, бо "не піде рілля в руки".

Не рекомендується відправлятися в далеку дорогу — вірили, що подорож буде складною та тривожною.

Іменини 6 березня

Цього дня іменини відзначають Аркадій, Костянтин, Максим, Федір, Юліан, Олена.

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