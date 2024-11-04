Разом понад 30 років: що відомо про дружину політика Дмитра Корчинського та як вона виглядає

Жінка часто їздить на фронт і займається волонтерством

Оксана Корчинська — колишня народна депутатка України та дружина відомого політика та громадського діяча Дмитра Корчинського. Вона часто з'являється в інформаційному просторі та дає інтерв'ю медіа.

"Телеграф" розповість більше про Оксану Корчинську та про її діяльність.

Що відомо про Оксану Корчинську

Жінка народилась у 1970 році. Певний час проживала у Монголії, де мав роботу її батько. Згодом працювала у телекомпанії "ЮТАР". Також була віцепрезиденткою телерадіокомпанії "Золоті Ворота".

У 2014 році стала народною депутаткою від "Радикальної партії Олега Ляшка". У цей період була першим заступником голови Комітету ВР України з питань охорони здоров'я. Також працювала співголовою групи з міжпарламентських зв'язків з Італією та входила до групи з міжпарламентських зв'язків з Катаром.

Разом з депутатом Андрієм Лозовим створила законопроєкт про перейменування Росії на Московію, а також завершення дипломатичних відносин з країною-агресоркою.

Згодом Корчинська стала головою опікунської ради "Охматдит" та почала координувати медичні служби батальйонів "Азов" та "Шахтарськ". Жінка також була координатором цивільного штабу АТО з медицини та часто їздила в зону бойових дій.

Фото з фейсбуку Оксани Корчинської

Оксана Корчинська перебуває у шлюбі з політиком, громадським діячем і лідером політичної партії "Братство" Дмитром Корчинським. Вони мають спільного сина Данила, якому зараз близько 34 років.

Фото з фейсбуку Оксани Корчинської

Зараз Оксана Корчинська займається волонтерством і є медичною координаторкою прифронтового стабпункту. У своїх соцмережах жінка часто розповідає про проблеми, з якими зіштовхуються військові на фронті, зокрема щодо забезпечення медичними засобами. Також Корчинська ділиться історіями захисників, публікує збори для ЗСУ та петиції про присвоєння різним воїнам звання Героя України.

Фото з фейсбуку Оксани Корчинської

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина народного депутата Артура Герасимова. Жінка народила політику п'ятьох дітей.