Разом понад 30 років: що відомо про дружину політика Дмитра Корчинського та як вона виглядає
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Жінка часто їздить на фронт і займається волонтерством
Оксана Корчинська — колишня народна депутатка України та дружина відомого політика та громадського діяча Дмитра Корчинського. Вона часто з'являється в інформаційному просторі та дає інтерв'ю медіа.
"Телеграф" розповість більше про Оксану Корчинську та про її діяльність.
Що відомо про Оксану Корчинську
Жінка народилась у 1970 році. Певний час проживала у Монголії, де мав роботу її батько. Згодом працювала у телекомпанії "ЮТАР". Також була віцепрезиденткою телерадіокомпанії "Золоті Ворота".
У 2014 році стала народною депутаткою від "Радикальної партії Олега Ляшка". У цей період була першим заступником голови Комітету ВР України з питань охорони здоров'я. Також працювала співголовою групи з міжпарламентських зв'язків з Італією та входила до групи з міжпарламентських зв'язків з Катаром.
Разом з депутатом Андрієм Лозовим створила законопроєкт про перейменування Росії на Московію, а також завершення дипломатичних відносин з країною-агресоркою.
Згодом Корчинська стала головою опікунської ради "Охматдит" та почала координувати медичні служби батальйонів "Азов" та "Шахтарськ". Жінка також була координатором цивільного штабу АТО з медицини та часто їздила в зону бойових дій.
Оксана Корчинська перебуває у шлюбі з політиком, громадським діячем і лідером політичної партії "Братство" Дмитром Корчинським. Вони мають спільного сина Данила, якому зараз близько 34 років.
Зараз Оксана Корчинська займається волонтерством і є медичною координаторкою прифронтового стабпункту. У своїх соцмережах жінка часто розповідає про проблеми, з якими зіштовхуються військові на фронті, зокрема щодо забезпечення медичними засобами. Також Корчинська ділиться історіями захисників, публікує збори для ЗСУ та петиції про присвоєння різним воїнам звання Героя України.
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