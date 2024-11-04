Путін хотів все: злили "проєкт договору" між Росією та Україною у 2022 році

Україна практично нічого не отримувала натомість

У мережу виплив документ, як стверджується, з першими пропозиціями Росії щодо мирного договору з Україною, складений на початку повномасштабного вторгнення. Він дозволяє дізнатися, які цілі "СВО" ставив собі Путін у перші дні війни. Його текст значно жорсткіший, ніж у пізнішому варіанті, який раніше вже витікав у мережу.

Документ, що раніше не публікувався, опинився в розпорядженні розслідувального проєкту "Система". Він є переліком російських умов для припинення вогню та укладання миру, який переговорна група з РФ передала українським делегатам під час переговорів у Білорусі сьомого березня 2022 року. Варто зазначити, що це найраніший із усіх відомих документів, у якому викладено вимоги Росії до України. Стверджується, що справжність документа підтвердили джерела видання як з українського, так і з російського боку, знайомі з переговорами.

Статті проєкту договору

У документі є вісімнадцять статей, які зачіпають різні сфери: нейтралітет України, кордони, гуманітарні питання (мова, релігія, історія), а також зняття санкцій з Росії. Першому з пунктів – нейтралітету, у тексті приділяється особлива увага. Сам документ має назву "Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України". Це питання є першою ж статтею проекту договору.

У Путіна заявляли, що "врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України є невід’ємними частинами довгострокової мети підтримки миру та безпеки у європейському регіоні".

Докладніше про вимоги Росії до нейтралітету України:

Стаття 1 Україна зобов’язується підтримувати свій постійний нейтралітет, який проголошується. Для цього Росія хотіла, щоб Україна зобов’язалася не вступати до будь-яких військових союзів і не укладати інших військових угод з іншими державами. Тобто фактично відмова від вступу до НАТО.

Встановити ліміт на чисельність Збройних сил на рівні 50 тисяч осіб.

Тут варто зазначити, що вже під час Стамбульських переговорів Росія зменшила свої апетити та просила встановити ліміти на чисельність Збройних сил на рівні 100 тисяч осіб.

Також, згідно з договором, Україні заборонялося розміщувати на своїй території іноземні війська, військові бази тощо;

Заборона на далекобійні озброєння (понад 250 км). Їх заборонялося розміщувати на своїй території, виробляти та купувати;

Їх заборонялося розміщувати на своїй території, виробляти та купувати; Заборона на військові навчання за участю іноземних військових;

Заборона іноземним державам, військовим альянсам та коаліціям використовувати у будь-яких військових цілях військову та цивільну інфраструктуру на території України, включаючи аеропорти та порти;

Заборонити набір громадян іноземних держав (осіб з подвійним громадянством) до Збройних Сил України, національної гвардії та інших силових структур;

Утримуватись від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави чи будь-яким іншим чином, несумісним з цілями Організації Об’єднаних Націй;

Утримуватись від використання своєї території чи територій інших держав для заподіяння шкоди суверенітету, незалежності, територіальній цілісності та недоторканності інших держав;

Відкликати всі міждержавні позови та заяви про порушення судових та арбітражних розглядів, подані Україною проти Російської Федерації починаючи з 2014 року;

Звільнити від будь-якої відповідальності Російську Федерацію від позовів, у тому числі інвестиційних та майнових позовів фізичних та юридичних осіб, які розглядаються та розглянуті, починаючи з 2014 року, судами України та іноземних держав, міжнародними судовими та арбітражними інстанціями, за пряму чи непряму заподіяну шкоду, взяти на себе врегулювання будь-яких претензій;

у тому числі інвестиційних та майнових позовів фізичних та юридичних осіб, які розглядаються та розглянуті, починаючи з 2014 року, судами України та іноземних держав, міжнародними судовими та арбітражними інстанціями, Відкликати подані та наново не подавати заяви про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо ймовірних злочинів, скоєних на території України з 2013 року, припинити та не розпочинати внутрішньодержавні процедури щодо приєднання до Римського статуту Міжнародного кримінального суду;

Скасувати всі санкції проти РФ;

Припинити дію договорів та угод, несумісних із нейтралітетом;

Не виробляти і не набувати ядерної зброї.

Інші статті договору

Росія вимагала, щоб Україна привселюдно закликала партнерів зняти всі санкції з РФ;

Визнати Крим територією РФ. А також визнати "незалежність" "ДНР" та "ЛНР";

Відновити "ДНР" та "ЛНР";

Змінити низку законів. Наприклад, автори проєкту вимагали "скасувати і більше не запроваджувати будь-які заборони символіки, що асоціюється у державах з перемогою над нацизмом", тобто фактично знову легалізувати в Україні радянські та комуністичні символи. До документа додано перелік українських законів, які автори назвали прикладами "нацифікації та героїзації нацизму";

І інше.

Що б отримала Україна

По суті, нічого, крім "режиму припинення вогню" та "заходів щодо припинення бойових дій".

Докладніше:

Росія зобов’язувалася захищати українську власність та бізнес у окупованій Донецькій та Луганській областях;

Поважати договір про без’ядерний статус України, а отже, Росія мала утриматися від застосування сили проти України, не вводити війська на територію України тощо;

Режим припинення вогню та заходи режиму припинення бойових дій. Однак до цього, Україні та Росії необхідно виконати всі зобов’язання за договором. До цього моменту Росія не збиралася виводити війська;

"Всі сили негайно здійснюють процес роз’єднання і утримуються від усіх військових дій і від будь-якого розгортання, пересування та дій, які б призвели до розширення контрольованої ними території або могли б викликати відновлення бойових дій".

Контроль режиму припинення вогню, обліку озброєння та техніки здійснюється Російською Федерацією за участю України та, у разі потреби, Генерального секретаря ООН;

Обмін полоненими та тілами загиблих;

І інше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна та Росія ведуть непублічні переговори щодо низки питань.