Документ договору України та Росії зі Стамбулу вперше опублікували: чому його ніколи б не підписав Київ

Проєкт передбачав значне обмеження чисельності ЗСУ та техніки

Газета "Нью-Йорк Таймс" вперше опублікувала повний варіант проєкту мирної угоди між Україною та Росією, про яку домовлялися у Стамбулі навесні 2022 року. Тоді її не було підписано.

За матеріалами видання, основні умови включали не тільки повне скасування санкцій, а й зробити російську офіційною мовою України. Зазначається, що квітень 2022 року був єдиним нині відомим випадком, коли українські та російські офіційні особи вели прямі мирні переговори.

Головні пункти:

Обидві сторони погодилися виключити Крим зі свого договору, залишивши його під російською окупацією, але без визнання цього Україною.

Україна не вступає у військові союзи, не розгортає іноземні військові бази та контингенти.

Росія вимагала, щоб Україна зробила російську офіційною мовою.

Україна хотіла, щоб її союзники були пов'язані договором і виступали гарантами безпеки, щоб втрутитися, якщо на неї знову нападуть. Наприклад, закриття повітряного простору, надання необхідної зброї.

РФ вимагала скасовувати всіх санкцій.

Проєкт передбачав обмеження чисельності ЗСУ та техніки. Українці були готові прийняти такі обмеження, але прагнули значно вищих меж. Чисельність до 100 000 осіб, 147 мінометів та 10 бойових вертольотів. Дальність українських ракет мала бути обмежена — всього 40 км.

Україні було дозволено вступити до ЄС.

Наразі ж оголошені нещодавно президентом Росії Володимиром Путіним мирні пропозиції мають схожість з вищеокресленими, проте у деяких питаннях вони все більше "зв'язують руки" Україні. Водночас президент Володимир Зеленський має своє бачення вирішення війни на переговорному тлі, і в обов'язковому порядку воно включає виведення усіх російських військ з території України.

Зауважимо, що напочатку травня 2024 року РФ звинуватила Україну у зриві мирної угоди в Стамбулі, закидаючи, що нібито війна могла закінчитись ще тоді. Але наша держава нібито під впливом Великої Британії не пішла на угоду.

Коментуючи це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав: "Це одна з улюблених брехливих історій, які поширює Росія і ті, хто їй симпатизує. Якщо уважніше подивитися на факти, вся ця історія не тримається купи".

Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії пройде Глобальний саміт миру, на який вже прибув Зеленський. Він нагадав про три його основні завдання.

Раніше "Телеграф" писав, що у відсутності Росії на саміті світу знайшли плюс.