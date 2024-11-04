Путин хотел все: слили "проект договора" между Россией и Украиной в 2022 году

Украина практически ничего не получала взамен

В сеть вытек документ, как утверждается, с первыми предложениями России по мирному договору с Украиной, составленный в самом начале полномасштабного вторжения. Он позволяет узнать, какие цели "СВО" ставил перед собой Путин в первые дни войны. Его текст значительно жестче, чем в более позднем варианте, который ранее уже утекал в сеть.

Ранее не публиковавшийся документ оказался в распоряжении расследовательского проекта "Система". Он представляет собой список российских условий для прекращения огня и заключения мира, который переговорная группа из РФ передала украинским делегатам во время переговоров в Беларуси седьмого марта 2022 года. Стоит отметить, что это самый ранний из всех известных документов, в котором изложены требования России к Украине. Утверждается, что подлинность документа подтвердили источники издание, как с украинской, так и с российской стороны, знакомые с ходом переговоров.

Статьи проекта договора

В документе имеется восемнадцать статей, которые затрагивают самые разные сферы: нейтралитет Украины, границы, гуманитарные вопросы (язык, религия, история), а также снятие санкций с России. Первому из пунктов — нейтралитету, в тексте уделяется особое внимание. Сам документ носит название "Договор об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитете Украины". Данный вопрос является первой же статьей преокта договора.

У Путина заявляли, что "урегулирование ситуации в Украине и нейтралитет Украины являются неотъемлемыми частями долгосрочной цели поддержания мира и безопасности в европейском регионе".

Подробнее о требованиях России к нейтралитету Украины:

Статья 1 Украина обязуется поддерживать свой постоянный нейтралитет, который провозглашается. Для этого Россия хотела, чтобы Украина обязалась не вступать в любые военные союзы и не заключать иные военные соглашения с другими государствами. Т.е фактически отказ от вступления в НАТО.

Установить лимит на численность Вооруженных сил на уровне 50 тысяч человек.

Тут стоит отметить, что уже во время Стамбульских переговоров Россия поубавила свои аппетиты и просила установить лимиты на численность Вооруженных сил на уровне 100 тысяч человек.

Также, согласно договору, Украине запрещалось размещать на своей территории иностранные войска, военные базы и т.д;

Запрет на дальнобойные вооружения (свыше 250 км.). Их запрещалось размещать на своей территории, производить и покупать;

Их запрещалось размещать на своей территории, производить и покупать; Запрет на учения с участием иностранных военных;

Запрет иностранным государствам, военным альянсам и коалициям использовать в любых военных целях военную и гражданскую инфраструктуру на территории Украины, включая аэропорты и порты;

Запретить набор граждан иностранных государств (лиц с двойным гражданством) в Вооруженные силы Украины, национальную гвардию и другие силовые структуры;

Воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства или каким-либо иным образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций;

Воздерживаться от использования своей территории или территорий других государств для нанесения ущерба суверенитету, независимости, территориальной целостности и неприкосновенности других государств;

Отозвать все межгосударственные иски и заявления о возбуждении судебных и арбитражных разбирательств, поданные Украиной против Российской Федерации начиная с 2014 года;

Освободить от любой ответственности Российскую Федерацию от исков, в том числе инвестиционных и имущественных исков физических и юридических лиц, рассматриваемых и рассмотренных, начиная с 2014 года, судами Украины и иностранных государств, международными судебными и арбитражными инстанциями, за прямой или косвенный причиненный ущерб, взять на себя урегулирование любых вытекающих претензий;

в том числе инвестиционных и имущественных исков физических и юридических лиц, рассматриваемых и рассмотренных, начиная с 2014 года, судами Украины и иностранных государств, международными судебными и арбитражными инстанциями, Отозвать поданные и заново не подавать заявления о признании юрисдикции Международного уголовного суда в отношении предполагаемых преступлений, совершенных на территории Украины с 2013 года, прекратить и не начинать внутригосударственные процедуры по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда;

Отменить все свои санкции против РФ.;

Прекратить действие договоров и соглашений, несовместимых с нейтралитетом;

Не производить и не приобретать ядерное оружие.

Другие статьи договора

Россия требовала, чтобы Украина публично призвала партнеров снять все санкции с РФ;

Признать Крым территорией РФ. А также признать "независимость" "ДНР" и "ЛНР";

Восстановить "ДНР" и "ЛНР";

Изменить ряд законов. Например, авторы проекта требовали "отменить и более не вводить любые запреты символики, ассоциируемой в государствах с победой над нацизмом", то есть фактически снова легализовать в Украине советские и коммунистические символы. К документу приложен перечень украинских законов, которые авторы назвали примерами "нацификации и героизации нацизма";

И другое.

Что бы получила Украина

По сути, ничего, кроме "режима прекращения огня" и "мероприятия по прекращению боевых действий".

Подробнее:

Россия обязывалась защищать украинскую собственность и бизнес в оккупированной Донецкой и Луганской областях;

Уважать договор о безъядерном статусе Украины, а значит Россия должна была воздержаться о применения силы против Украины, не вводить войска на территорию Украины и т.д;

Режим прекращения огня и мероприятия режима прекращения боевых действий. Однако до этого, Украине и России необходимо выполнить всех обязательств по договору. До этого момента Россия не собиралась выводить войска;

"Все силы незамедлительно осуществляют процесс разъединения и воздерживаются от всех военных действий и от всякого развертывания, передвижения и действий, которые привели бы к расширению контролируемой ими территории или могли бы вызвать возобновление боевых действий".

Контроль режима прекращения огня, учета вооружения и техники осуществляется Российской Федерацией при участии Украины и, в случае необходимости, Генерального секретаря ООН;

Обмен пленными и телами погибших;

И другое.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина и Россия ведут непубличные переговоры по ряду вопросов.