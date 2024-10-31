Має власні інтереси? Лукашенко хоче брати участь у мирних переговорах щодо України

Олександр Лукашенко вважає, що це створить гарантії безпеки для Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про необхідність участі його країни в майбутніх мирних переговорах щодо України. Під час конференції з євразійської безпеки він наголосив, що присутність Мінська за столом перемовин є питанням гарантії безпеки для Білорусі.

Очільник крїни також стверджує, що західні країни вже "усвідомили необхідність домовлятися". Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Заява пролунала у четвер, 31 жовтня, під час конференції з євразійської безпеки в Мінську. Лукашенко розповів про важливість включення білоруської сторони до потенційного переговорного процесу щодо врегулювання ситуації в Україні.

За словами білоруського лідера, у країн Заходу з'явилося розуміння необхідності переговорів. Він відзначив певний "крен" у ситуації навколо можливих перемовин щодо України.

Виступ білоруського диктатора відбувся в рамках міжнародного заходу, присвяченого питанням безпеки в євразійському регіоні. Під час своєї промови він неодноразово повертався до теми важливості участі Мінська в майбутніх переговорах.

Представники білоруської влади наполягають на тому, що їхня країна має бути залучена до будь-яких дипломатичних ініціатив, пов'язаних з врегулюванням ситуації в Україні. За словами Лукашенка, це питання безпосередньо стосується національних інтересів Білорусі.

Раніше "Телеграф" також писав, що Лукашенко погрожує Росії війною. Він вже не знає, як петляти, впевнений військовий експерт Тарас Жовтенко.