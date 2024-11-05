Настав час депутатів зробити неможливе: замкомбрига Третьої штурмової про економічне бронювання, план перемоги і загрозу КНДР

Військовий пояснив як зробити мобілізацію ефективною

Третя штурмова — це той підрозділ ЗСУ, який громив ворога на найскладніших ділянках фронту: Авдіївка, Бахмут, Красногорівка. Тим не менш, за словами заступника командира бригади Родіона Кудряшова, недостачі у рекрутах вони не відчувають. В чому ж тоді головна проблема мобілізації в Україні? Чи дійсно військові категорично проти економічного бронювання? Які проблеми для ЗСУ створюють північно-корейські військові? Про це Кудряшов розповів в бліцінтерв’ю "Телеграфу".

– Пане Родіоне, зараз спостерігається важка ситуація з мобілізацією. Як ви дивитеся на це? Чому так відбувається?

– На превеликий жаль, провалена концепція мобілізації (включно із законом). На мою суб'єктивну думку, після певної стабілізації в країні (після трьох-чотирьох місяців з часу початку широкомасштабного вторгнення), мобілізаційний процес повинен був запуститися. Запуститися як концепт.

– Що ви маєте на увазі? Яким повинен бути цей концепт?

– Ми сьогодні бачимо дуже багато певних проєктів та ініціатив щодо мобілізації. Наприклад, мобілізуємо колишніх ув'язнених, колишніх військовослужбовців, впроваджуємо бронювання для тих, кого потрібно залишити в цивільних справах, щоб вони допомагали розвиватися нашій країні. Але це окремі ініціативи. Немає концепції, розуміння: нам потрібно стільки-то людей, потрібен такий-то формат мобілізації. Сьогодні все завуальовано в окремі проєкти, які відірвані один від одного. Тому на сьогодні мобілізація провалена.

Зараз нам дуже важливо працювати саме у напрямку концепції мобілізації. Весь цей час, вже близько трьох років, військовослужбовці на передньому краї роблять неможливе можливим. Без ротації, без замін, з неповним складом техніки, неповною амуніцією і боєкомплектом вони виконують бойові задачі. І досі вони потужно тримають лінію оборони країни. І те ж саме я хочу сказати нашим законотворцям, політикам: настав їх час зробити неможливе можливим. Треба зробити концепцію мобілізації і, врешті-решт, впорядкувати всі ці заходи. Ми, як військові повинні планувати надалі й розраховувати на ресурс. А мобілізаційний потенціал це і є ресурс, який допоможе нам надалі тримати оборону.

– "Бусифіковані" можуть бути цим ресурсом?

– Щодо людей, яких примусово мобілізують, то цих людей ми повинні як мотивувати, так і якісніше готувати. Всі мають ваду – страх. Всі командири, всі військовослужбовці бояться. Але чим краще майбутній військовослужбовець буде підготовлений, тим менше він буде боятися і тим якісніше виконуватиме бойові завдання.

– А в самій Третій штурмовій відчувається зараз брак рекрутів?

– Скажу від імені Третьої бригади, що у нас немає проблем з мобілізацією і рекрутингом. Ми дуже багато своїх сил вкладаємо в те, щоб мобілізувати до лав нашого підрозділу, якомога більше людей. І ми змагаємося за якість цих людей. Ми – бригада, яка в переважній більшості складається з людей добровільно мобілізованих.

– Щодо економічного бронювання. Є широка дискусія з цього приводу в суспільстві, я спілкувався з народними депутатами і вони кажуть, що військові категорично проти цього, що економічне бронювання це несправедливість. Яка ваша думка? Це несправедливість?

– Я людина, яка проти категоричних висловлювань, але тут скажу свою думку. Моя думка – економічне бронювання повинно бути. У нас є багато галузей, напрямків, військових і невійськових виробництв, які допомагають нам, як державі, триматися на плаву. Але в цьому форматі військові більше переймаються не за економічне бронювання, а за справедливість економічного бронювання. Про те, щоб все було так, як буде прописано в законі, а не запроваджувати корупцію за допомогою цього закону про бронювання. Тобто, щоб заможні бронювалися, а бідні воювали – такого нам не потрібно. Я не розумію, як надалі така країна буде існувати, якщо такі випадки будуть відбуватись.

– План перемоги Зеленського. Як його сприймаєте ви, ваші побратими. Чуємо багато критики стосовно цього плану. Ви також схильні критикувати?

– Ми, звісно ж, спілкуємося щодо цього. Безпосередньо в нашому підрозділі дуже багато розмов щодо плану перемоги. Але, так чи інакше, все зводиться до одного: наша концентрація залишається на передньому краї. Ми сконцентровані на тому, щоб якомога ефективніше виконувати бойові завдання і завдавати ураження ворогу. Це – основа. Все інше – питання дипломатів, політиків, як вони будуть організовувати такі плани.

– Щодо військових Північної Кореї, яких тягне до себе ворог. Це стане проблемою на фронті для ЗСУ?

– Противник має дві основні переваги: кількість особового складу і кількість засобів і боєприпасів. Таке підсилення військовослужбовцями з КНДР, навіть у відносно невеликій кількості, є суттєвим підсиленням для ворога. Ворог буде використовувати на сто відсотків цей свій мобілізаційний потенціал. Я не думаю, що це буде якоюсь великою їхньою стратегічною перемогою, але, знову ж таки, ворог думає про те, як максимально поповнювати свій особовий склад. І результат на лице: ми будемо бачити вже корейських військовослужбовців на території нашої країни чи на інших ділянках фронту. Ми, як військовослужбовці, готові до цього. Це не є новиною, це не є проблемою.