Пора депутатам сделать невозможное: замкомбрига Третьей штурмовой об экономическом бронировании, плане победы и угрозе КНДР

Военный объяснил, как сделать мобилизацию эффективной

Третья штурмовая — это подразделение ВСУ, которое громило врага на самых сложных участках фронта: Авдеевка, Бахмут, Красногоровка. Тем не менее, по словам заместителя командира бригады Родиона Кудряшова, недостачи в рекрутах они не испытывают. В чем же тогда главная проблема мобилизации в Украине ? Действительно ли военные категорически против экономического бронирования? Какие проблемы для ВСУ создают северокорейские военные? Об этом Кудряшов рассказал в блицинтервью "Телеграфу".

– Родион, сейчас наблюдается тяжелая ситуация с мобилизацией. Как вы смотрите на это? Почему так происходит?

– К сожалению, провалена концепция мобилизации (включая закон). По моему субъективному мнению, после определенной стабилизации в стране (после трех-четырех месяцев со времени начала широкомасштабного вторжения), мобилизационный процесс должен был запуститься. Запуститься как концепт.

– Что вы имеете в виду? Каким должен быть этот концепт?

– Мы сегодня видим очень много определенных проектов и инициатив по мобилизации. Например, мобилизуем бывших заключенных, бывших военнослужащих, бронирование для тех, кого нужно оставить в гражданских делах, чтобы они помогали развиваться нашей стране. Но это отдельные инициативы. Нет концепции, понимания: нам нужно столько людей, нужен такой-то формат мобилизации. Сегодня все завуалировано в отдельные оторванные друг от друга проекты. Поэтому на сегодняшний день мобилизация провалена.

Сейчас очень важно работать именно в направлении концепции мобилизации. Все это время уже около трех лет военнослужащие на переднем крае делают невозможное возможным. Без ротации, без замен, с неполным составом техники, неполной амуницией и боекомплектом они выполняют боевые задачи. До сих пор они мощно держат линию обороны страны. И то же самое я хочу сказать нашим законотворцам, политикам: настало их время сделать невозможное возможным. Надо сделать концепцию мобилизации и, наконец, упорядочить все эти меры. Мы, как военные, должны планировать в дальнейшем и рассчитывать на ресурс. А мобилизационный потенциал это и есть ресурс, который поможет нам в дальнейшем держать оборону.

– "Бусифицированные" могут быть этим ресурсом?

– Относительно людей, которых принудительно мобилизуют, этих людей мы должны как мотивировать, так и качественнее готовить. Все имеют недостаток – страх. Все командиры, все военнослужащие боятся. Но чем лучше будущий военнослужащий будет подготовлен, тем меньше он будет бояться и тем качественнее будет выполнять боевые задания.

– А в самой Третьей штурмовой ощущается сейчас нехватка рекрутов?

– Скажу от имени Третьей бригады, что у нас нет проблем с мобилизацией и рекрутингом. Мы очень много своих сил вкладываем в то, чтобы мобилизовать в ряды нашего подразделения, как можно больше людей. И мы боремся за качество этих людей. Мы – бригада, которая в подавляющем большинстве состоит из людей добровольно мобилизованных.

– Что касается экономического бронирования . Есть широкая дискуссия на этот счет в обществе, я общался с народными депутатами и они говорят, что военные категорически против этого, что экономическое бронирование это несправедливость. Каково ваше мнение? Это несправедливость?

– Я человек, который против категорических высказываний, но тут скажу свое мнение. Мое мнение – экономическое бронирование должно быть. У нас много отраслей, направлений, военных и невоенных производств, которые помогают нам, как государству, держаться на плаву. Но в этом формате военные больше переживают не за экономическое бронирование, а за справедливость экономического бронирования. О том, чтобы все было так, как будет прописано в законе, а не вводить коррупцию с помощью этого закона о бронировании. То есть чтобы богатые бронировались, а бедные воевали – такого нам не нужно. Я не понимаю, как дальше такая страна будет существовать, если такие случаи будут происходить.

– План победы Зеленского . Как его воспринимаете вы, ваши побратимы. Слышим много критики этого плана. Вы тоже склонны критиковать?

– Мы, конечно, общаемся по этому поводу. Непосредственно в нашем подразделении очень много разговоров о плане победы. Но, так или иначе, все сводится к одному: наша концентрация остается на переднем крае. Мы сконцентрированы на том, чтобы эффективно выполнять боевые задачи и наносить поражение врагу. Это – основа. Все остальное – вопросы дипломатов, политиков, как они будут организовывать такие планы.

– Что касается военных Северной Кореи, которых тянет к себе враг. Это станет проблемой на фронте для ВСУ?

– Противник имеет два основных преимущества: количество личного состава и количество средств и боеприпасов. Такое усиление военнослужащими из КНДР даже в относительно небольшом количестве является существенным усилением для врага. Враг будет использовать полностью этот свой мобилизационный потенциал. Я не думаю, что это будет какой-то большой их стратегической победой, но опять же враг думает о том, как максимально пополнять свой личный состав. И результат на лицо: мы будем видеть корейских военнослужащих на территории нашей страны или на других участках фронта. Мы, как военнослужащие, готовы к этому. Это не новость, это не проблема.