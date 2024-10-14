Розгляд законопроєкту про "економічне бронювання" знову відкладається, що відомо

Не всі у Раді підтримують законопроєкт у його чинній редакції

Найближчими днями нардепи не будуть розглядати законопроєкт про "економічне бронювання". Наступні два тижні засідань Верховної Ради не буде.

Про це в етері "День. LIVE" розповів народний депутат Олексій Гончаренко. Разом з цим він заявив про те, що особисто не підтримує даний законопроєкт.

"Я категорично проти цього. Я пропоную таке не ухвалювати. Я подав законопроєкт, який передбачає дати право всім суб'єктам, всім взагалі компаніям українським, дати можливість забронювати 30% своїх військовозобов'язаних, якщо вони легально платять податки, не мають боргів, люди легально працевлаштовані. 30% дати всім", — мовив Гончаренко.

Також він додав, що якщо йдеться про компанії військовопромислового комплексу, енергетиків і так далі, то необхідно надати їм стовідсоткове бронювання.

"Я вважаю, що це і є економічне бронювання. Дати можливість економіці бронювати співробітників, щоб економіка могла далі працювати. Це правильний шлях. Якщо ж ми створимо механізм, де можна буде просто внести гроші і на всіх покласти — я проти цього", — мовив нардеп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про можливу модель економічного бронювання. Про неї повідомив народний депутат Ярослав Железняк.