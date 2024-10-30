План Перемоги Зеленського цілком реалістичний - Politico

Зеленський спантеличений витоком інформації про запит на ракети Tomahawk

У секретній частині Плану перемоги президент України Володимир Зеленський просив у США ракети Tomahawk, які мали увійти до так званого "пакету неядерного стримування". Американські військові вивчили цей план і заявили, що він "цілком реалістичний".

Про це повідомляється у матеріалі Politico. Цікаво, що видання називає своїм джерелом "анонімного українського чиновника".

"Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що просив Сполучені Штати надати йому ракети великої дальності "Томагавк", які можуть допомогти перемогти Росію", — йдеться у матеріалі.

Politico заявили про те, що "анонімний український чиновник", знайомий із ситуацією, розповів виданню про те, що План перемоги Зеленського є цілком реалістичним. Його вивчили військові з США та дійшли позитивних висновків.

"Ми знаємо, що план реалістичний. Американські військові вивчили його і заявили, що він реалістичний", — наголосили в Politico.

Нагадаємо, інформація про запит на ракети Tomahawk з’явилася у виданні The New York Times, яке посилалося на високопосадовця США. У приватних розмовах американські чиновники нібито висловили роздратування цією ідеєю, назвавши План перемоги нереалістичним і таким, що майже повністю залежить від західної допомоги.

Зеленський обурився "зливом" секретної інформації по "Томагавку" американським ЗМІ. Він підкреслив, що ця частина його плану Перемоги була конфіденційною і не мала просочитися в пресу.

Що передувало

Слід зазначити, що 16 жовтня Зеленський виступив перед Верховною Радою (ВР), де подав план досягнення перемоги у війні з РФ. Документ включає п’ять основних пунктів та містить три секретні додатки, зміст яких публічно не розголошувався.

Західні журналісти нещодавно дізналися одну деталь із секретної частини плану. У ньому президент України Володимир Зеленський просив ракети Tomahawk дальністю понад 2 400 кілометрів. Вони мають увійти до так званого "пакету неядерного стримування".

Зеленський розкритикував Білий дім за витік секретної інформації про запит на Tomahawk і заявив, що наразі "між партнерами немає нічого конфіденційного".

Tomahawk – що це за зброя

Tomahawk — це серія американських крилатих дозвукових ракет виробництва компанії Raytheon. Вони мають дальністю понад 2400 кілометрів.

Ця зброя здатна діяти як на стратегічному, так і на тактичному рівнях, має великий радіус дії і може здійснювати політ на вкрай низькій висоті, ефективно оминаючи рельєф місцевості.

Орієнтовна вартість ракети у 2014 році склала 1,45 млн. доларів США.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США оголосили про надання нового пакету допомоги Україні на 425 мільйонів доларів. До нього увійдуть нові системи протиповітряної оборони та далекобійне озброєння.