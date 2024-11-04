"Самі повинні…": пілот "Апостол" жорстко висловився про мобілізацію (відео)

Свідома мобілізація краща за примусову

Військові не повинні просити підтримки у цивільних, тоді як цивільні мають усвідомлено долучатися до боротьби і, власне, до війська. Таку заяву зробив пілот 12-ї Окремої бригади армійської авіації на позивний "Апостол".

Таку думку чоловік висловив в інтерв'ю "Телеграфу", де розповів про свою позицію щодо взаємодії між армією та цивільним населенням і наголосив на важливості усвідомленої участі громадян у захисті держави. Текстову версію читайте у матеріалі: "СЗЧ — злочин і за нього посадять": пілот Апостол про гідність, бойові вильоти і свободу під час війни

"Мене дивує, чому ми повинні спонукати цивільних до дій. Ми захищаємо їх, а ще повинні якось підштовхувати їх робити для нас щось на фронті. Я не зобов’язаний дякувати мирному населенню за підтримку", — мовив Апостол.

Він також зауважив, що цивільні повинні розуміти, що військові все роблять для них, тоді як вони мають все робити для військових.

"Ми одне ціле і працюємо на цю державу. Люди повинні свідомо йти в ТЦК, оновлювати дані, аби потім їх не довелось на вулиці виловлювати. Вони мають усвідомлено долучатися до боротьби", — зауважив військовий пілот.

"Народ це і є влада, ми чинимо цей опір. Якщо ми всі будемо битися в унісон, то знесемо цю машину ру*няву", — додав він.

За його словами, українська армія здатна протистояти ворогу навіть без підтримки міжнародних партнерів, хоча далекобійні ракети та можливість завдавати ударів по тилу противника залишаються критично важливими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Раді розповіли, в якому випадку мобілізують ще 500 тис. чоловіків. Заяву зробив народний депутат України Руслан Горбенко.