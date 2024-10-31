Відстрочка від мобілізації закінчується 9 листопада: як її продовжити

Юристка радить подавати нову заяву

В Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію з 10 листопада. Тому з цього числа громадянам, які мають відстрочку, потрібно її оновити.

Адвокатка Дар'я Тарасенко пояснила, що відстрочку від призову дають на період, що відповідає чинним правовим підставам, але не довше, ніж на час, визначений указом президента України про мобілізацію. Юристка розповіла, як продовжити її та уникнути непорозумінь із ТЦК.

Після нового указу Президента про продовження воєнного стану та загальної мобілізації , громадян, який має відстрочку, повинен подати заяву про її продовження разом із підтверджувальними документами. Адвокатка радить подавати документи завчасно, аби уникнути ризику призову під час очікування рішення комісії ТЦК.

Як продовжити відстрочку: покрокова інструкція

Як тільки виходить новий указ Президента про продовження строку мобілізації, громадянин повинен написати заяву. Форми для такої заяви немає, тому її можна подати в довільній формі. Але важливо вказати, що йдеться про продовження раніше наданої відстрочки. Збір документів. Якщо підстави не змінилися (наприклад, ви багатодітний батько чи ваша дружина має інвалідність), достатньо подати заяву без додаткових документів. Якщо обставини можуть змінюватися (наприклад, ви студент), потрібно додати "свіжі" підтверджувальні документи. Подача заяви. Є кілька варіантів подачі документів:

особисто у ТЦК;

через поштове відправлення;

або онлайн через електронний кабінет призовника (коли технічну можливість буде реалізовано).

Після подачі заяви очікуйте результати розгляду. Юристка зазначає, що комісія повинна перевірити інформацію через Єдиний державний реєстр призовників. Якщо будуть потрібні додаткові документи, ТЦК повідомить про це.

Тарасенко підкреслює, що Кабінет Міністрів не визначив конкретних термінів розгляду таких заяв, тому важливо діяти завчасно. Щоб уникнути ризиків, адвокатка радить подавати нову заяву про надання відстрочки з повним пакетом документів.

Новий зразок заяви на відстрочку можна звантажити за посиланням.

Нагадуємо, хто має право на відстрочку в листопаді. До категорій громадян, які зможуть оформити відстрочку, належать:

заброньовані громадяни за чинним законодавством;

люди з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров’я на термін 6-12 місяців за висновком ВЛК, з обов'язковим повторним проходженням медогляду;

особи, які мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років (за винятком тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів).

Також не можуть мобілізувати за деяких сімейних обставин, а саме громадян, які:

мають дитину віком до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти;

виховують щонайменше одну неповнолітню дитину самостійно;

виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років або з тяжким захворюванням;

утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

опікуються дитиною, яка до усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;

піклуються про хвору дружину (чоловіка), дитину чи одного з батьків або батьків подружжя, які потребують постійного догляду за висновком медкомісії;

є опікунами особи, визнаної судом недієздатною.

мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.

Відстрочку можуть отримати:

члени сім'ї другого ступеня споріднення, які здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю I або II групи (за умови відсутності близьких родичів першого ступеня та не більше однієї особи);

особи, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходять військову службу;

люди, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні (повнорідні чи неповнорідні) брат або сестра) загинули або зникли безвісти під час бойових дій;

члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України;

військовозобов'язані, які були звільнені з полону та можуть бути призвані лише за їхньою згодою;

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за раніше отриманий;

наукові працівники, викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ з науковим ступенем або вченим званням, викладачі училищ і вчителі, які працюють на 0,75 ставки або більше.

Раніше "Телеграф" писав, як отримати відстрочку від мобілізації по догляду за батьками. Після отримання висновку ЛКК, чоловік має подати до ТЦК заяву.