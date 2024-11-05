Может ли военный уволиться со службы, если его мать имеет инвалидность

Подать рапорт на увольнение можно после оформления необходимых документов

Некоторые военные могут уволиться со службы по семейным обстоятельствам. В частности, если их мать или отец имеют инвалидность и нуждаются в постоянном уходе.

Об этом рассказал юрист Андрей Топчий на портале b2bconsult. Он отметил, что военнослужащий имеет право на увольнение, если его мать является лицом с инвалидностью II группы.

Согласно пп. "г" п. 2 ч. 6 ст. 26 закона "О воинской обязанности и военной службе", военный имеет право на увольнение во время военного положения при наличии определенных уважительных причин. Среди таких причин, предусмотренных частью 12 этой же статьи, необходимость постоянного ухода за одним из родителей, который имеет инвалидность I или II группы, при условии отсутствия других близких родственников, которые могли бы обеспечить этот уход.

Юрист объясняет, что для подтверждения права на увольнение военному необходимо:

получить справку от медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или врачебно-консультативной комиссии (ВКК), которая засвидетельствует, что его мать или отец нуждается в постоянном уходе;

от медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или врачебно-консультативной комиссии (ВКК), которая засвидетельствует, что его мать или отец нуждается в постоянном уходе; подтвердить совместную регистрацию с родственником по одному адресу, где будет осуществляться уход.

Когда все документы собраны, военнослужащий может подать рапорт на увольнение по семейным обстоятельствам . Важно иметь надлежащим образом оформленные справки, подтверждающие необходимость ухода и отсутствие других лиц, которые могли бы это обеспечить.

Напоминаем, кто может получить отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам. Воспользоваться правом на отсрочку могут:

мужчины и женщины, воспитывающие трех или более детей младше 18 лет, при условии отсутствия задолженности по алиментам более чем на три месяца;

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, пропал без вести, признан умершим или отбывает наказание;

опекуны, попечители, приемные родители или родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет;

опекуны и родители, которые ухаживают за ребенком с тяжелыми болезнями, требующими трансплантации или паллиативной помощи, но без установленной инвалидности (при наличии медицинского заключения);

мужчины и женщины, на содержании которых есть совершеннолетний ребенок с инвалидностью и его группы;

усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки, до 18 лет;

лица, постоянно ухаживают за тяжелобольным членом семьи: мужем, женой, ребенком или родителями, на основании заключения медицинской комиссии;

опекуны недееспособных лиц;

лица, у которых супруги имеют инвалидность I или II групп;

граждане, у которых супруги имеют инвалидность III группы из-за онкологического заболевания, ампутации конечностей или паралитических синдромов;

лица, у которых родители или родители супруга имеют инвалидность I или II групп, при условии отсутствия других, кто может за ними ухаживать;

лица, которые постоянно ухаживают за лицом с инвалидностью I или II групп (при отсутствии близких родственников);

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка до 18 лет и одновременно имеющие мужа или жену, проходящих военную службу.

Ранее "Телеграф" писал об основаниях для отсрочки от мобилизации в ноябре. Чтобы оформить отсрочку, мужчина должен стоять на военном учете в ТЦК и СП.