Не кажіть "заказ": розбираємо поширені мовні помилки
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Чому ці слова вважають помилкою та як говорити правильно
Чистота української мови останнім часом опиняється під пильною увагою суспільства. Проте досі у повсякденному спілкуванні можна почути чимало русизмів, які глибоко вкорінилися в нашому мовленні.
"Телеграф" пропонує розібрати два поширені випадки неправильного слововживання. Як правильно говорити замість "заказ" і "відказ".
"Заказ" чи "замовлення"?
Часто можна почути фразу "отримайте ваш заказ". Втім, це груба помилка. Цікаво, що слово "заказ" справді існує в українській мові, але має зовсім інше значення – воно є синонімом слова "заборона".
Щоправда, сьогодні ця форма вважається застарілою і в живому мовленні трапляється вкрай рідко. А правильний відповідник російського слова "заказ" – це "замовлення" або "замова".
Коли "відказ" – це не те, що ви думаєте
Подібна ситуація і зі словом "відказ". Фраза "він отримав відказ" – типовий приклад суржику. В українській мові слово "відказ" (або "одказ") існує, але означає зовсім інше – воно є застарілим синонімом до слова "відповідь".
Якщо ж ви хочете перекласти російське слово "отказ", правильно буде вжити "відмова". Відповідно, дієслово "отказать" перекладається як "відмовити".
Отже, замість "заказ" – вживайте "замовлення". А замість "відказ" у значенні "отказ" – використовуйте "відмова".
Дотримання цих простих правил допоможе зробити ваше мовлення більш грамотним та очистити його від небажаних русизмів. Пам'ятайте: чиста українська мова – це не лише правильне спілкування, а й збереження нашої культурної спадщини.
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