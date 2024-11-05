Не кажіть "заказ": розбираємо поширені мовні помилки

Чому ці слова вважають помилкою та як говорити правильно

Чистота української мови останнім часом опиняється під пильною увагою суспільства. Проте досі у повсякденному спілкуванні можна почути чимало русизмів, які глибоко вкорінилися в нашому мовленні.

"Телеграф" пропонує розібрати два поширені випадки неправильного слововживання. Як правильно говорити замість "заказ" і "відказ".

"Заказ" чи "замовлення"?

Часто можна почути фразу "отримайте ваш заказ". Втім, це груба помилка. Цікаво, що слово "заказ" справді існує в українській мові, але має зовсім інше значення – воно є синонімом слова "заборона".

Щоправда, сьогодні ця форма вважається застарілою і в живому мовленні трапляється вкрай рідко. А правильний відповідник російського слова "заказ" – це "замовлення" або "замова".

Коли "відказ" – це не те, що ви думаєте

Подібна ситуація і зі словом "відказ". Фраза "він отримав відказ" – типовий приклад суржику. В українській мові слово "відказ" (або "одказ") існує, але означає зовсім інше – воно є застарілим синонімом до слова "відповідь".

Якщо ж ви хочете перекласти російське слово "отказ", правильно буде вжити "відмова". Відповідно, дієслово "отказать" перекладається як "відмовити".

Отже, замість "заказ" – вживайте "замовлення". А замість "відказ" у значенні "отказ" – використовуйте "відмова".

Дотримання цих простих правил допоможе зробити ваше мовлення більш грамотним та очистити його від небажаних русизмів. Пам'ятайте: чиста українська мова – це не лише правильне спілкування, а й збереження нашої культурної спадщини.

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