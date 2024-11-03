Як українською дізнатися "обстановку" і збентежити всіх навколо, є декілька варіантів

Відповідь здивує деяких

Багато українців із самого початку війни переходять на рідну мовою. Втім, іноді з деякими її особливостями ряд громадян може мати проблеми. Приміром, деякі наші громадяни можуть уникати використання певних слів, адже вважають їх суржиковими. Однак далеко не завжди це так.

Про це пише "Освіта 24". Наголошується, що насправді слово "обстановка" притаманне українській мові. При цьому воно має не одне значення і чимало синонімів.

Так, обстановкою ви можете назвати меблі, оздоби та предмети побуту, якими обставили приміщення чи житло. Також обстановкою називають сукупність умов, у яких що-небудь відбувається. До прикладу, умови життя кого-небудь чи становище на місці воєнних дій тощо.

Якими словами в українській можна замінити слово обстановка:

умебльовання;

устатковання;

ситуація;

довкружжя;

обставини;

умови

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати українською "девичник". На жаль, у повсякденному спілкуванні широко використовуються русизми та запозичені слова.

Також "Телеграф" пояснював, як правильно сказати українською мовою "не умничай". Це суржик, натомість краще вживати інші слова, про які ви могли не знати.