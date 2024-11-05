Не говорите "заказ": разбираем распространенные речевые ошибки

Почему эти слова считают ошибкой и как говорить правильно

Чистота украинского языка в последнее время оказывается под пристальным вниманием общества. Однако до сих пор в повседневном общении можно услышать немало русизмов, глубоко укоренившихся в нашей речи.

"Телеграф" предлагает разобрать два распространенных случая неправильного словоупотребления. Как правильно говорить вместо "заказ" и "ответ".

"Заказ" чи "замовлення"?

Часто можно услышать фразу "отримайте ваш заказ". Впрочем, это грубая ошибка. Интересно, что слово "заказ" действительно существует в украинском языке, но имеет совсем другое значение — оно является синонимом слова "запрет".

Правда, сегодня эта форма считается устаревшей и в живой речи встречается крайне редко. А правильный ответчик русского слова "заказ" — это "замовлення" или "замова".

Когда "відказ" – это не то, что вы думаете

Похожая ситуация и со словом "відказ". Фраза "він отримав відказ" – типичный пример суржика. В украинском языке слово "відказ" (або "одказ") существует, но означает совсем другое – оно является устаревшим синонимом слова "ответ".

Если же вы хотите перевести русское слово "отказ", правильно будет употребить "відмова". Соответственно, глагол "отказать" переводится как "відмовити".

Итак, вместо "заказа" — употребляйте "замовлення". А вместо "відказ" в значении "отказ" – используйте "відмова".

Соблюдение этих простых правил поможет сделать вашу речь более грамотной и очистить ее от нежелательных русизмов. Помните: чистый украинский язык – это не только правильное общение, но и сохранение нашего культурного наследия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно выругаться на украинском языке. Есть множество разнообразных изречений, которыми можно передать эмоции.