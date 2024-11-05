ЗСУ могли застосувати на Курщині рідкісний снаряд США часів "холодної війни" (фото)

Це сталося на схід від Суджі

Під час операції в Курській області бійці Сил оборони України використали керований снаряд типу M712 Copperhead калібру 155-мм, який спрямовує лазерним цілевказівником.

Боєприпас був створений і серійно вироблявся в США у 1970-х роках і є представником першого покоління керованих снарядів. Про це пише Defence Express.

"Зазначається, що керований снаряд M712 Copperhead був застосований для ураження металевої вежі зв’язку на схід від Суджі, всього на мету було витрачено три такі керовані снаряди. Стрільба такими снарядами велася з гаубиці M777", — йдеться в повідомленні.

Автори уточнюють, що M712 наводиться на ціль лазерним променем, а його дальність стрільби становить від 3 до 16 кілометрів. Боєприпас важить 62,4 кг.

"Серійне виробництво M712 Copperhead стартувало в 1978 році, зараз не ведеться. Вперше такі снаряди Армія США використала під час операції "Буря в пустелі", всього було відстріляно 90 боєприпасів", — зазначається у публікації.

Станом на 1995 рік у розпорядженні збройних сил США перебувало не більше ніж 20 тисяч керованих снарядів M712 Copperhead. За відкритою інформацією, у 2017 році урядові війська Лівану отримали від США "кілька сотень" таких боєприпасів для боротьби із загонами ІДІЛ.

Журналісти зазначають, що з яких джерел та в якій кількості ЗСУ могли отримати M712 Copperhead наразі невідомо. Однак, на їхню думку, можливість використання керованих боєприпасів з лазерним підсвічуванням має свою перспективу, особливо на тлі активного використання росіянами засобів РЕБ.

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