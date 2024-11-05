ВСУ могли применить на Курщине редкий снаряд США времен "холодной войны" (фото)

Это произошло восточнее Суджи

Во время операции в Курской области бойцы Сил обороны Украины использовали управляемый снаряд типа M712 Copperhead калибра 155-мм, который направляется по лазерному целеуказателю.

Боеприпас был создан и серийно производился в США в 1970-х годах и является представителем еще первого поколения управляемых снарядов. Об этом пишет Defence Express.

"Отмечается, что управляемый снаряд M712 Copperhead был применен для поражения металлической башни связи восточнее Суджи, всего на цель было израсходовано три таких управляемых снаряда. Стрельба такими снарядами велась из гаубицы M777", – говорится в сообщении.

Авторы уточняют, что M712 наводится на цель по лазерному лучу, а его дальность стрельбы составляет от 3 до 16 километров. Боеприпас весит 62,4 кг.

"Серийное производство M712 Copperhead стартовало в 1978 году, сейчас не ведется. Впервые такие снаряды Армия США использовала во время операции "Буря в пустыне", всего было отстреляно 90 боеприпасов", – отмечается в публикации.

По состоянию на 1995 год в распоряжении вооруженных сил США находилось на более 20 тысяч управляемых снарядов M712 Copperhead. По открытой информации, в 2017 году правительственные войска Ливана получили от США "несколько сотен" таких боеприпасов для борьбы с отрядами ИГИЛ.

Журналисты отмечают, что из каких источников и в каком количестве ВСУ могли получить M712 Copperhead пока неизвестно. Однако, по их мнению, возможность использовать управляемые боеприпасы с лазерной подсветкой имеет свою перспективу, особенно на фоне активного использования россиянами средств РЭБ.

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