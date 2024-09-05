"Операція на Курщині - превентивний удар": Зеленський розповів про план атаки

Було два плани — позитивний і складний

Операція Збройних сил України (ЗСУ) в Курській області — превентивний удар. За словами президента Володимира Зеленського, було застосувало план "А".

Про це він розповів в інтерв'ю для NBC News. Як зазначив голова держави, Україна не відкидала можливості прориву кордону у Сумській області, біля Курської області, російською армією. За умови, що це сталося б, нашим бійцям би довелось дуже довго зупиняти цей наступ.

"А потім, щоб витиснути їх, треба мати перевагу в людях та зброї. Не факт, що в нас вона буде. Тому ми зробили такий превентивний удар, який розробили як операцію", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що існувало кілька варіантів розвитку подій — позитивний та складний, за якого ЗСУ потрібно виконати лише мінімум завдань.

"Вона (Курська операція, — Ред.) пішла більш успішно. І тому ми застосували план А", — пояснив голова держави.

За його словами, події в Курській області зараз — це не імпровізація, а чітка операція. Зеленський наголосив, що прорив у Курській області — лише частина плану.

"І я скажу вам відверто — це частина операції. Є різні дії, які ми передбачали і які вважаємо, що нам потрібно зробити, щоб послабити тиск Росії на сході нашої держави. На Харківщині, а також на півдні. На півдні це ми говоримо і про Запоріжжя, і Херсонський напрям, а також Донбас. Донбас, Покровськ, Торецьк, де нам дуже складно. Тому частиною операції, на нашу думку, правильних кроків — була Курщина. Це і відбулося", — сказав Зеленський.

Водночас президент додає, що питання утримання Україною зайнятих територій Курщини залежить від постачання зброї, яке вже погоджено.

"Якщо воно (озброєння, — ред.) буде в Україні, ми будемо тримати. Але ми не будемо тримати це вічність. Ми будемо стільки, скільки нам потрібно для всього цього плану", — заявив він.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський розкрив один з чотирьох пунктів плану перемоги, який він має намір показати Джо Байдену.