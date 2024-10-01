Ремонтують танки і вироблятимуть снаряди: в Україні розпочала роботу німецька оборонна компанія

Там не лише ремонтуватимуть західну техніку, але й виготовлятимуть снаряди

Франко-німецький оборонний концерн KNDS офіційно розпочав роботу в Україні. Компанія відкрила представництво у Києві під назвою "KNDS Ukraine LLC".

Новий підрозділ займатиметься обслуговуванням, ремонтом та модернізацією європейської бронетехніки безпосередньо на території нашої держави.Про це повідомляє аналітичний проєкт German Aid to Ukraine.

Чим займатимуться на заводі

Основна мета створення української філії KNDS — забезпечити оперативне відновлення бойових машин. Зокрема, фахівці компанії працюватимуть з танками Leopard 1A5 та Leopard 2, самохідними артилерійськими установками PzH 2000, а також зенітними самохідними установками Gepard. Завдяки розміщенню ремонтної бази в Україні суттєво скоротиться час повернення техніки до бойового складу.

У перспективі KNDS планує налагодити виробництво 155-мм боєприпасів та запасних частин у співпраці з українською оборонною промисловістю. Це дозволить забезпечити стабільне постачання необхідних компонентів для європейської техніки, що перебуває на озброєнні Збройних Сил України.

Раніше "Телеграф" писав, де в Україні збудують німецький завод бронетехніки. У планах Rheinmetall виробляти окремі види оборонної продукції в Україні.