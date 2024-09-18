Категорії придатності до військової служби: які бувають висновки ВЛК

Існує п'ять категорій

В Україні було скасовано статус "обмежено придатний" для військовозобовʼязаних чоловіків. Військово-лікарська комісія тепер може зробити два висновки або придатний, або непридатний.

Згідно з наказом Міністерства оборони № 402, саме результати ВЛК впливають на те, у яких військах людина може служити та які завдання зможе виконувати за станом здоров’я. Придатність до військової служби може ділитися на категорії А, Б, В, Г, Д.

Категорія "А" означає повну придатність до служби без жодних обмежень.

Категорія "Б" визначає, що особа придатна до служби, але з певними обмеженнями, які впливають на виконання окремих завдань.

Категорія "В" означає, що людина не підлягає призову, але може бути використана для укомплектування частин другої черги.

Категорія "Г" визначає тимчасову непридатність до служби, наприклад, через хвороби або необхідність реабілітації.

Категорія "Д" встановлює абсолютну непридатність до військової служби. Однак підтвердити цю категорію доволі складно. Якщо районна ВЛК визнає особу непридатною до військової служби, то цей висновок обов'язково має бути узгоджений з центральною ВЛК, що може зайняти понад 2-3 тижнів.

Нагадуємо, що повторну ВЛК восени повинні пройти особи з інвалідністю ІІ та ІІІ груп. Після оновлення даних ці військовозобов'язані отримають електронне направлення для проходження медогляду у своєму електронному кабінеті.

Згідно з новим законом, всі громадяни, які мали статус "обмежено придатний", зобов'язані пройти повторну комісію протягом дев'яти місяців з моменту набрання чинності змін — тобто до 4 лютого 2025 року.

Раніше "Телеграф" писав, кого з чоловіків можуть мобілізувати лише за власним бажанням. Новий закон передбачає особливий порядок для певних категорій громадян.