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Кого не мобілізують в Україні з 1 листопада 2024 року: перелік осіб

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Мобілізація Новина оновлена 03 листопада 2024, 10:05
Мобілізація. Фото Колаж "Телеграф"

У законі чітко вказано

В Україні продовжується обов'язкова мобілізація військовозобов'язаних, проте є кілька категорій громадян, яких з 1 листопада не можуть призвати. Але це не скасовує того, що їм все ж можуть вручити повістку.

У законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" наведено повний перелік осіб, які не підлягають мобілізації. Зазвичай ці громадяни можуть отримати відстрочку.

Кого не мобілізують з 1 листопада:

  • людину, яка має бронь;
  • особу з підтвердженою інвалідністю;
  • непридатну до служби особу за підсумками ВЛК, але навіть, якщо тимчасово, адже тоді надається відстрочка від мобілізації за станом здоров'я;
  • громадянина, у якого чоловік/дружина, батьки або батьки чоловіка/дружини мають інвалідність першої або другої групи (тоді надається відстрочка від мобілізації для догляду за інвалідом);
  • особу, близькі родичі якої загинули в період АТО на Донбасі або їх визнали як зниклих безвісти;
  • особу, яка має на утриманні троє і більше дітей, або є опікуном;
  • люди, які виховують неповнолітню тяжкохвору дитину або дитину з інвалідністю;
  • службовці, які займають дипломатичні посади, нардепи, судді;
  • студенти, наукові працівники установ вищої або передвищої освіти й наукових організацій, які мають науковий ступінь;
  • члени родини (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний або повнорідний брат чи сестра) людей, яким було присвоєно звання Герой України посмертно, за мужність, яка була виявлена у період Революції Гідності.

Нагадаємо, що є певна категорія людей, яким не потрібно продовжувати відстрочку від мобілізації після 9 листопада.

Раніше "Телеграф" розповідав, де та хто не може за законом вручити повістку в Україні.

Теги:
#Україна #Мобілізація #Повістка #ТЦК