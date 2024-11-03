Кого не мобілізують в Україні з 1 листопада 2024 року: перелік осіб

У законі чітко вказано

В Україні продовжується обов'язкова мобілізація військовозобов'язаних, проте є кілька категорій громадян, яких з 1 листопада не можуть призвати. Але це не скасовує того, що їм все ж можуть вручити повістку.

У законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" наведено повний перелік осіб, які не підлягають мобілізації. Зазвичай ці громадяни можуть отримати відстрочку.

Кого не мобілізують з 1 листопада:

людину, яка має бронь;

особу з підтвердженою інвалідністю;

непридатну до служби особу за підсумками ВЛК, але навіть, якщо тимчасово, адже тоді надається відстрочка від мобілізації за станом здоров'я;

громадянина, у якого чоловік/дружина, батьки або батьки чоловіка/дружини мають інвалідність першої або другої групи (тоді надається відстрочка від мобілізації для догляду за інвалідом);

особу, близькі родичі якої загинули в період АТО на Донбасі або їх визнали як зниклих безвісти;

особу, яка має на утриманні троє і більше дітей, або є опікуном;

люди, які виховують неповнолітню тяжкохвору дитину або дитину з інвалідністю;

службовці, які займають дипломатичні посади, нардепи, судді;

студенти, наукові працівники установ вищої або передвищої освіти й наукових організацій, які мають науковий ступінь;

члени родини (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний або повнорідний брат чи сестра) людей, яким було присвоєно звання Герой України посмертно, за мужність, яка була виявлена у період Революції Гідності.

Нагадаємо, що є певна категорія людей, яким не потрібно продовжувати відстрочку від мобілізації після 9 листопада.

Раніше "Телеграф" розповідав, де та хто не може за законом вручити повістку в Україні.