"Без неї ніяк": що говорять про примусову мобілізацію у ЗСУ

Примусова мобілізація має сенс, — Попов

Армія в Україні потребує людей. Примусова мобілізація стає необхідним заходом, щоб забезпечити обороноздатність держави.

Про це розповів командир бригади "Чорний ліс" Олександр Попов в інтерв'ю DW Ukrainian. На його думку, чоловіки, яких примусово мобілізували, теж мають служити — захищати тих, хто позаду них і не може постояти за себе сам.

"Війна — це дуже складно. Вона не любить м'якості. Тому коли ви говорите, "примусова мобілізація", задаюся питанням: а яка вона ще може бути?.. Добровільна?.. Я взагалі не розумію, як можна сидіти десь і з якихось причин не йти в армію. В моєму світі чоловік, як такий, асоціюється з воїном і має захищати того, хто позаду нього і не може себе захистити", — сказав Попов.

Командир бригади "Чорний ліс" також зізнався, що навіть якби він не був військовим все життя, у разі потреби неодмінно став би на захист. За його словами, різні люди мають різний рівень усвідомлення свого обов’язку перед батьківщиною, і саме тому мобілізація не завжди може бути добровільною.

"Якби я не був військовим все життя, якщо настала б така потреба, я б звісно пішов. Мені відповідають на це: "Розумієш, у різних людей — різний ступінь свідомості." З цим не можна не погоджуватися. Це питання комплексне і довготривале, коли ти працюєш над свідомістю людей, тому примусова мобілізація має сенс. Без неї ніяк. Якщо поглянути в історію, це було завжди. І були завжди ті, які з якихось причин уникали цієї мобілізації. Це не є чимось новим, що з'явилося в Україні", — розповів він.

Нагадуємо, що у разі продовження війни протягом наступних 2-3 років, Україні необхідно буде мобілізувати близько 150 тисяч осіб щорічно. Таку заяву зробив народний депутат України Руслан Горбенко.

"Зараз президент та Офіс президента розробляє План перемоги, внутрішній План перемоги війни, то, якщо прогнозувати, що війна буде ще тривати 2-3 роки, то дійсно, треба підготуватися і мобілізувати по 150 тис. на рік", — сказав Горбенко.

За словами нардепа, також варто звертати увагу і на вік мобілізованих, і на їхній стан здоров’я.

"Середній вік мобілізованих знизився… але дуже багато хлопців взяли з якимись хворобами. Так, він ВЛК пройшов, він і повинен був пройти, але якщо взяти погодні умови, які зараз на фронті, просидіти тиждень в окопах на першій лінії, там всі хронічні хвороби повилазять", — мовив Горбенко.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні порахували, скільки ще чоловіків можуть мобілізувати. Оцінку чисельності дали лише на підконтрольних територіях.