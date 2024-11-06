Чи можуть жінок мобілізувати примусово

Звільнення зі служби можливе у разі вагітності

В Україні деякі категорії жінок обов'язково мають стати на військовий облік. Зокрема, це стосується здобувачів медичної або фармацевтичної освіти.

Проте мобілізувати жінок примусово не можуть, призов для них залишається добровільним. Про це пише 24 Канал.

Згідно з оновленим законом про мобілізацію, окрім медиків та фармацевтів, жінки, чия освіта споріднена з військово-обліковими спеціальностями, можуть стати на облік добровільно, якщо спеціальність входить до списку, затвердженого Міністерством оборони України.

Водночас навіть будучи на обліку, жінок не зобов'язують проходити військову службу, окрім випадків, коли вони самостійно вирішують приєднатися до лав ЗСУ. У мирний час такі жінки можуть піти на військову службу чи службу у резерві лише за контрактом.

Проходити базову військову підготовку жінкам теж не обов'язково. Проте це можливо на добровільних засадах і за умови досягнення віку 18-25 років та придатності за станом здоров'я.

Варто зазначити, що жінки, які вже служать в армії, мають право звільнитися у разі вагітності або для догляду за дитиною.

Нагадуємо, днями військовослужбовця та волонтерка Марія Берлінська зробила гучну заяву про мобілізацію жінок. Вона вважає, що Україні варто замислитися над призовом жінок, оскільки від цього може залежати існування країни. Крім того, базову військову підготовку треба розпочинати викладати дітям у 5-6 класах.

За її словами, життя чоловіків в Україні не повинно цінуватися нижче за життя жінки.

"Або ми збережемо своїх чоловіків, або нам доведеться мобілізувати також і жінок. Або нам доведеться здатися", — сказала вона і додала, що у разі поразки вся країна буде усіяна братськими могилами.

Берлінська додала, що росіяни неодмінно займатимуться масовими вбивствами на окупованих територіях, а тим, хто так не вважає, вона нагадала про долю Маріуполя, Авдіївки та Бахмута.

Вона також зазначила, що зараз виступає проти зниження мобілізаційного віку нижче 25 років, проте вважає, що готовими до війни мають бути всі. Це, за її словами, стосується і навчання дітей базовим навичкам, на зразок програмування, управління дронами та тактичної медицини.

Раніше "Телеграф" писав, що відома військова відреагувала на гучну заяву Марії Берлінської про мобілізацію жінок. Немає суто "чоловічих" або "жіночих" посад.