Могут ли мобилизовать мужчину с инвалидностью ІІІ группы

Некоторые изменения касаются и ранее ограниченно пригодных

В мае этого года в Украине вступил в силу обновленный закон о мобилизации, который изменил критерии пригодности для военнообязанных мужчин. А также пересмотрел правила призыва для граждан с инвалидностью.

Лица с инвалидностью всех групп, в том числе и третьей, освобождаются от мобилизации . Об этом рассказывают юристы по Бесплатной юридической помощи.

Для некоторых категорий граждан закон предусматривает исключения и дополнительные требования. В частности, мужчины в возрасте 25-50 лет, получившие инвалидность после 24 февраля 2022 года, теперь обязаны пройти повторное медицинское обследование. Это не касается только тех, кто имеет серьезные осложнения со здоровьем, потерял конечности или получил ранения во время боевых действий.

Также пройти повторную военно-врачебную комиссию должны граждане, ранее имевшие статус "ограниченно пригодный". Сделать это необходимо до 4 февраля 2025 года.

Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" освобождает от призыва лиц, которые:

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью;

согласно заключению военно-врачебной комиссии, временно непригодны к воинской службы по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Однако мужчины с инвалидностью могут добровольно мобилизоваться и проходить военную службу, но только по месту жительства.

Юристы объясняют, что те, кто еще не воспользовался правом отсрочки и недавно проходили медицинскую комиссию, должны будут пройти ее снова. Если ваша инвалидность признана после 24 февраля 2022, то могут проверить, правильно ли ее назначили.

Напомним, что в Украине продолжается обязательная мобилизация военнообязанных, однако есть несколько категорий граждан, которых не могут призвать. Не мобилизуют в ноябре:

человека, имеющего бронь;

лицо с подтвержденной инвалидностью;

непригодное к службе лицо по итогам ВВК, но даже если временно, ведь тогда предоставляется отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья;

гражданина, у которого супруг, родители или родители супруга имеют инвалидность первой или второй группы (тогда предоставляется отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом);

лицо, близкие родственники которого погибли в период АТО на Донбассе или их признали пропавшими без вести;

лицо, имеющее на иждивении трое и более детей, или опекуном;

люди, воспитывающие несовершеннолетнего тяжелобольного ребенка или ребенка с инвалидностью;

служащие, занимающие дипломатические должности, нардепы, судьи;

студенты, научные работники учреждений высшего или высшего образования и научных организаций, имеющих ученую степень;

члены семьи (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной или полнородный брат или сестра) людей, которым было присвоено звание Герой Украины посмертно, за мужество, проявленное в период Революции Достоинства.

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